«ساي نت» تستضيف «مقهى 312»

مال وأعمال

استضافت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» مقهى 312 في مقر الشركة الرئيسي بالقبلة بتاريخ 12 يناير2023. وقال الرئيس التنفيذي في شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» فهد المنيس في بيان صحافي: «يسرنا في ساي نت استضافة مقهى 312، الذي يُعد الأول من نوعه في الكويت والمنطقة، حيث رأت الشركة أن هذه الخطوة مهمة وجادة في دعم المواهب من هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، وضمن مساعيها الدؤوبة لرعايتهم وتشجيعهم ومنحهم الفرصة للانخراط في سوق العمل». وأضاف المنيس: «ضمن استراتيجياتها عبر السنوات الماضية لتطبيق برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تؤكد ساي نت على توفير جميع سبل الراحة ومد يد العون لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت ومازالت تولي اهتماماً خاصاً بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في تقديم جميع سبل الراحة لهم».

