الأسهم الخليجية تتخلف عن صحوة الأسواق الناشئة

مال وأعمال

تخلفت الأسهم في منطقة الخليج عن صحوة الأوراق المالية الأخيرة بالأسواق الناشئة، حيث دفع هبوط أسعار النفط وضعف الدولار وإعادة فتح اقتصاد الصين المستثمرين للبحث عن فرص في أماكن أخرى. اختلف أداء الأسهم الخليجية مع نظيراتها في الأسواق الناشئة التي انطلقت في نوفمبر، حيث قفز مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة» بنسبة 20% حتى امس الاثنين، في الوقت الذي خسر فيه مؤشر «إم إس سي آي لدول مجلس التعاون الخليجي المجمع» 10% من رصيده خلال نفس الفترة. هذا الأداء يعد انعكاساً صارخاً عن العامين السابقين، عندما قفز مؤشر الأسهم الخليجية بنحو 50% في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق الناشئة. و«أدى التحوّل الواسع لمحافظ الأسواق الناشئة من مُصدّري السلع الأساسية إلى الصين، وتراجع النفط والدولار، إلى جانب ضعف أداء أسهم الشركات التي استثمرت بـ(أداني غروب) في أبوظبي، إلى إعاقة أسواق الأسهم في دول الخليج حتى الآن هذا العام» وفقاً لـحسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في «تيليمر» (Tellimer) في دبي. في سياق متصل، يتوقع فيصل حسن، كبير مسؤولي الاستثمار في «المال كابيتال» في دبي، استمرار تعرض أسهم المنطقة لضغوط طوال الربع الأول، وعزا بعض الارتفاع في الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً إلى ضعف الدولار، وهو ما لا يحدث فرقاً يذكر في منطقة الخليج التي ترتبط عملاتها بالعملة الخضراء. ارتفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 7% منذ نوفمبر. وفي المقابل، انخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم خلال الفترة نفسها 16%، مسجلاً أكبر هبوط على مستوى العالم، يليه مؤشر الأسهم الروسية، ثم المؤشر السعودي الذي انخفض 11%.