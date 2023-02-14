مركز دبي العالمي ينظم معرض كابسات 2023

مال وأعمال

يُنظم مركز دبي التجاري العالمي دورة عام 2023 من «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات»، الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023، ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور أكثر من 14 الف زائر، ومشاركة 340 جهة عارضة و120 متحدثاً، وممثلين عن 120 دولة. وتعد منطقة الشرق الأوسط إحدى أكثر المناطق استقطاباً لقطاعات الأفلام والبث والأقمار الاصطناعية، إذ تشير التقديرات إلى أنَّ سوق الإعلام والترفيه في المنطقة سيسجّل نمواً سنوياً مركباً بمعدل 12.79% خلال الأعوام من 2021 إلى 2026. ويشكّل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية وجهةً تجمّع صانعي المحتوى والمنتجين ومزوّدي تقنيات البث، وشركات توزيع الأقمار الاصطناعية وتوزيع المحتوى، لاستكشاف عوامل ومنهجيات النجاح ورسم خارطة طريقٍ مستقبلية لتحقيق المزيد من النموّ،وفي دورته لعام 2022، استقطب «كابسات» مشاركة مؤسسات ومنصات إقليمية وعالمية رائدة، من ضمنها «تويتر» و«ميتا» و«مدينة دبي للإعلام» و«الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام» و«ديزني بلس». ويلقى الحدث الجديد أصداء إيجابية واسعة، كما سيحظى بمشاركة مؤسساتٍ رائدة عالمياً، من ضمنها «إبسون» و«Provision AVL» و«Infiled» و«Christie»، التي ستعرض أبرز حلولها المبتكرة. وتسعى العلامة التجارية اليابانية الرائدة «إبسون» إلى تقديم مجموعةٍ من حلولها ومنتجاتها للجمهور، لا سيما صُنَّاع القرار واستشاريي تكنولوجيا البث المرئي والمسموع. وقال عبد الناصر علي، مدير المبيعات الإقليمي للأدوات البصرية والشاشات الاحترافية، إبسون الشرق الأوسط: «يشهد الطلب على حلول وشاشات العرض الاحترافية نمواً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع في إبسون إلى عرض حلولنا المتقدمة خلال الدورة الأولى من انتيغريت ميدل إيست، وإبراز منتجاتنا التي تعتمد عليها مؤسسات رائدة إقليمياً في قطاع الترفيه». وقال كيفن بوجيكيان، المدير العام للشركة: «يوفر معرض «إنتيغريت ميدل إيست» الجديد منصة مميزة للقطاعات السمعية البصرية، والتي تتزايد أهميتها ودورها في المنطقة. ونتطلع إلى عرض حلولنا المتقدمة باعتبارنا أحد أبرز موزعي الأجهزة السمعية البصرية في الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركتنا في النسخة الأولى من المعرض «إنتيغريت ميدل إيست». وقال ريجو جورج، مدير مجموعة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يسرنا أن نشهد ترحيباً واسع النطاق بإقامة دورةٍ جديدة من «كابسات». وستضم النسخة المقبلة من الحدث مجموعة كبيرة من الشركات الجديدة والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركائنا الذين تمتد علاقتنا بهم إلى 30 عاماً تقريباً».