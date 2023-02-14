«الكويتية» رعت المؤتمر الـ 8 لعسر القراءة والحساب

مال وأعمال

رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية المؤتمر الدولي السنوي الثامن تحت عنوان (حلول تطبيقية لعسر القراءة وعسر الحساب) كناقل رسمي للحدث، والذي تنظمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD) خلال الفترة من 10 – 12 فبراير 2023، وذلك بحضور عدداً من المختصين والخبراء في هذا الجانب.

وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية خالد البستان: «تتشرف الخطوط الجوية الكويتية بأن تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لعسر القراءة والحساب كناقلاً رسمياً، حيث إن ذلك يأتي في إطار سعيها الدؤوب على دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات الهامة والجادة والتي تهدف إلى توعية المجتمع بضرورة تفسير وفهم المشكلات التي يواجهها المتعلمون الذين يعانون عسر القراءة».

وأضاف البستان قائلاً: «إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على أن تطبيق برامجها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية، حيث أن الطائر الازرق يعد جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي ويسعى دائماً لإبراز دوره المجتمعي في كل ما يخص المسؤولية الاجتماعية وضرورة المساهمة في النهوض بهذه المبادرات الانسانية الهادفة».

واعتبر البستان بأن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الخطوط الجوية الكويتية مضيفاً أن التزام الشركة تلك الواجبات يعد ضمن أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في المجتمع تساهم في تحسين حياة الآخرين.

واختتم البستان تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم لجهودهم المبذولة والحثيثة في تحقيق الاهداف المنشودة، معرباً عن أمله بأن تستمر في هذه المبادرات لما يعود بالمصلحة على الجميع.

هذا وقامت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بتكريم ممثل الخطوط الجوية الكويتية حمد الحميميدي وذلك لدورها في رعاية هذا المؤتمر.

