«stc» أطلقت ورشة عمل البث عبر الهاتف النقال

مال وأعمال

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، ورشة عمل متخصصة في البث عبر الهاتف النقال بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب في الكويت، وذلك تماشياً مع إطار المسؤولية المجتمعية للشركات في stc، الذي يركز بشكل خاص على القطاعات التعليمية وريادة الأعمال. وتعد ورشة العمل أيضًا بمثابة مفهوم مبتكر تم إطلاقه في إطار احتفالات الشركة بالاعياد الوطنية في فبراير. بقيادة الخبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية هند الناهض، هدفت ورشة عمل البث عبر الهاتف النقال إلى تزويد الحضور بمقدمة شاملة عن رواية القصص والبرامج الحوارية الصوتية. وتناولت الورشة المراحل المختلفة في إطلاق البودكاست والتي شملت التخطيط والإعداد والإنتاج والتسجيل، وأخيراً مرحلة النشر والتسويق. وخلال الورشة، قدم أحمد النويبت، مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc، نبذة تعريفية للحضور بخصوص منصة stc الترفيهية stc TV . وأشار الى المميزات التي تتمتع بها المنصة بدءاً من المجموعة المتنوعة من الميزات والبرامج الترفيهية التي يمكن أن تلهم الحضور عندما يتعلمون المزيد عن البث عبر الهاتف Mobile Podcasting .

