«الوطني»: 3.63 مليارات دينار مبيعات العقار في 2022

مال وأعمال

اكد تقرير بنك الكويت الوطني بقيت وتيرة المبيعات العقارية قوية نسبياً خلال الربع الرابع من 2022، إذ وصلت إلى 840 مليون دينار، مرتفعة بذلك هامشياً على أساس ربعي وسنوي.

وعلى صعيد مبيعات العقارات السكنية، والذي يُعد المحرك الرئيسي للنشاط العقاري، فقد بلغت قيمة المبيعات 480 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022، أي انها شهدت تحسناً مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، لكنها تراجعت على أساس سنوي.

ووصلت تقييمات القطاع إلى أعلى مستوياتها، وسط حالة من عدم اليقين وارتفاع تكاليف البناء. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 74% على أساس سنوي، على التوالي، وذلك على الرغم من أن القطاع التجاري شهد انخفاضاً على أساس ربع سنوي، والذي قد يكون انعكاساً لتشديد الأوضاع النقدية وارتفاع تكاليف البناء المرتبطة بزيادة أسعار المواد الخام ونقص العمالة.

وتأثرت أنشطة المبيعات بديناميكيات قطاع العقارات السكنية، الذي شهد انخفاضاً في عدد الصفقات بنسبة 49% خلال عام 2022 رغم التعافي الاقتصادي، عقب ارتفاع أسعار النفط وإعادة فتح الاقتصاد. وبالإضافة إلى ارتفاع تقييمات المنازل، خاصةً في المناطق الداخلية، فإن ظروف عدم اليقين حول مقترحات الحكومة لحل أزمة الإسكان قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في الحد من المبيعات، على المدى القصير على الأقل. وتشمل الإصلاحات المقترحة فرض ضرائب/ رسوم على ملكية منازل متعددة ورفع دعم الكهرباء والماء عن مالك العقار السكني الخاص ابتداءً من العقار السكني الخاص الثاني وأكثر، إضافة لاقتراح بفرض رسوم على امتلاك مجموعة من أراض الفضاء غير المستغلة، وذلك للحد من عمليات المضاربة ضمن القطاع، إلا ان تلك التطورات يبدو أنها قد ساهمت في التأثير على معنويات المشترين.

ويعزى ذلك التراجع إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية (المنازل وقطع الأراضي) على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022، الأمر الذي قد يكون مرتبطاً بحالة عدم اليقين. إضافة لذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو أسعار العقارات الاستثمارية، على أساس سنوي، إلى 0.7% في الربع الرابع من عام 2022 مقابل ارتفاع نسبته 7.6% خلال الربع السابق.

وقد يرتبط هذا التراجع الذي شهدته أسعار القطاع الاستثماري بالتحول الذي طرأ على معنويات المستثمرين نظراً للانتعاش البطيء الذي شهده سوق الإيجارات وارتفاع تكاليف التمويل. كما قد يتسبب ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع في التنافس الحاد على أموال المستثمرين.

بلغت قيمة أنشطة مبيعات العقارات السكنية 480 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع عن مبيعات الربع السابق البالغة 434 مليون دينار (+10.6% على أساس ربع سنوي)، إلا انها أقل مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 (-13.8%على أساس سنوي).

وقد أسهمت تلك العوامل في انخفاض إجمالي قيمة المبيعات السكنية في عام 2022 لحوالي 1.9 مليار دينار (-30% على أساس سنوي)، لكنها ما تزال أعلى من مستوياتها في أي عام آخر باستثناء عام 2021.

وبلغت مبيعات القطاع الاستثماري 269 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022 (+6.8%على أساس ربع سنوي، +30% على أساس سنوي)، مسجلة بذلك بعض التعافي، وإن كان ضعيفاً، مقابل التراجع الموسمي الذي شهده الربع الثالث من عام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية لزيادة مبيعات الشقق بمحافظة مبارك الكبير.

وقد يكون ضعف مسار الطلب على مدار الربعين الماضيين مرتبطاً بمزيج من العوامل تتضمن ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار ضعف سوق الإيجارات. إضافة لذلك، كانت أسعار القطاع الاستثماري أكثر ضعفاً في الربع الرابع كما هو موضح أعلاه. إلا ان القيمة الاجمالية لمبيعات عام 2022 ارتفعت بنسبة 46% لتصل إلى 1.1 مليار دينار بدعم من الجاذبية النسبية للقطاع على صعيد الأسعار مقارنة بالقطاع السكني الذي شهد ارتفاعات سعرية ملحوظة، ونتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في اعقاب الجائحة.

