تطوير 14 مليون متر في بوابة الدرعية

مال وأعمال

استعرض مدير الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بهيئة تطوير بوابة الدرعية محمد عبدالشكور، إجراءات الرخصة الاستثمارية في «الدرعية»، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد تطوير نحو 14 مليون متر مربع من الأراضي، ما يعني وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، من بينها بناء 30 فندقا خلال السنوات الست القادمة، وعدد من الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى في البنية التحتية ومواقف السيارات، حيث سيتم بناء أكثر من 60 ألف موقف سيارة في كل أسبوع، بالإضافة إلى العديد من محطات المترو، ما يعني توفر العديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات.

