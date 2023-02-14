«استثمر في السعودية».. انطلق من الكويت

مال وأعمال

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، وذلك تحت القيادة الحكيمة للبلدين.

وقال الفالح في كلمته له خلال منتدى ( استثمر في السعودية)، الذي أقيم أمس في الكويت: إن وحدة هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو 2021، بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- الكويتي، الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، من بينها مذكرة التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأفاد بأنه في إطار رؤية المملكة 2030، فقد نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، بحيث أصبح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022، وبلغ حجمه قرابه 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار) ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.

وأوضح الفالح أن قادة البرامج التنموية الرئيسة في المملكة قدموا من خلال المنتدى والمعرض المصاحب له معلومات عن الخطوات المتميزة التي اتخذتها المملكة بشكل عام وفي مجال تنمية الاستثمار بشكل خاص، كمشروعات صندوق الاستثمارات العامة العملاقة مثل «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر» و«الدرعية» و«العلا» وغيرها، كما استعرضوا استراتيجيات التنمية المناطقية التي تربط تطوير كل منطقة بالاستراتيجيات القطاعية والمزايا التنافسية التي تخصها، كما تم استعرض البرامج الرئيسة لتحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التخصيص.

إنجازات جوهرية

وأكد الفالح، أن ما تحقق من إنجازات تمثل عناصر جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد، محمد بن سلمان والتي نعدها من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات وتطوير البيئة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ نحو 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030.

وفي المقابل، قال إننا نفخر في المملكة، بما للكويت الشقيقة من سجل عريق في التجارة، حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر، إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموماً، وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص. كما نعتز بما حققته الكويت من إنجازات كمنارة للثقافة والتنمية والتطور الاجتماعي خلال العقود الماضية، وهي الإنجازات التي امتدت لتشمل سجل الكويت المميز والريادي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية تأسست في عام 1962، لتكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، وباتت صناديق الكويت السيادية، وما تديره من استثمارات مثالاً يحتذى، واحتلت المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بين نظيراتها، بأصول بلغت 750 مليار دولار.

الاستثمارات المباشرة

وأضاف الفالح: إن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية، جاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، ليضع نهجاً متطوراً لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي، والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار رؤية الكويت 2035.

ولفت إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين؛ فالكويت هي اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22 % عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأعرب الفالح عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، التي بلغ رصيد هذه الاستثمارات نحو 35 مليار ريال، وشملت قطاعات عدة منهها الإقامة وتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها، ونعتز، كذلك، باختيار عددٍ من كبريات شركات الكويت، مثل؛ «زين» و«شمول»، و«أجيليتي»، و«مجموعة الغانم»، وغيرها كثير، للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة، تُسهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه وازدهاره، بقدر ما تُسهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنميته. وأضاف أنه في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين الشقيقتين؛ المملكة والكويت، يأتي هذا المنتدى استثمر في السعودية)، لتوحيد الجهود المشتركة بيننا وبين إخوتنا في الكويت؛ والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة، والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم، التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب، مؤكداً أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي.

