حسن الحويزي: توسيع آفاق التعاون بين البلدين وارتفاع التبادل التجاري لـ 23 %

مال وأعمال

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، أن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز قدرات وإمكانيات الاقتصاد السعودي للحفاظ على وتيرة نمو مستمرة لعام 2022، حيث تقدم برامج الرؤية فرصاً هائلة تعززها قدرات إنتاجية وتنويع الاقتصاد في المملكة، وتسهم في جذب الاستثمارات الدولية للمشاركة في مختلف مسارات أهدافها.

وأضاف في منتدى استثمر في السعودية، أن المنتدى يهدف لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في كل البلدين، كما تكمن أهمية لقائنا هذا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين للاستثمار في مجالات عدة جديدة، خصوصاً في وقتنا الحالي اثر ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات. وذكر أن رؤية المملكة مكّنتها من أن يصبح اقتصادها الأسرع نمواً في عام 2022، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين وأما على صعيد القطاع الخاص فقد بلغ معدل النمو 6% في عام 2022 ‏مقارنة بالعام السابق وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 38% في عام 2022.

تبادل تجاري

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بمقدار 23% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال السنوات السابقة، ويشير هذا النمو إلى أهمية العلاقة بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة من قبل حكومتينا الرشيدة، للحث على تعزيز التعاون بيننا في شتى المجالات والتي منها منتدى اليوم.

وأكد الحويزي أن المنتدى منصة مهمة للتعرف على فرص الاستثمار في المملكة وما تقدمه وزارة الاستثمار من خدمات وتسهيلات لدعم المستثمرين، ويعتبر أيضا منصة للحوار ‏وتبادل الخبرات، وبناء الشركات الاستثمارية والخروج بمشاريع مشتركة رائدة تعكس مدى التكامل والتنوع الاقتصادي في شتى المجالات.

