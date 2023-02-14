فيصل الشايع: استثمارات المجموعة في المملكة تاريخ مشرف وقصة نجاح

مال وأعمال

شارك المدير العام لمجموعة الشايع - السعودية فيصل الشايع بكلمة خلال منتدى «استثمر في السعودية» تناول خلالها تجربة المجموعة في المملكة حيث قال «بدأت قصة استثمار مجموعة الشايع قبل 130 عاما عندما قام جدانا الراحلان محمد وعلي حمود الشايع بتأسيس العمل التجاري عن طريق استيراد البضاعة التقليدية الخام من الهند وارسالها الى الكويت ومنها الى المملكة العربية السعودية».

وأشار إلى تطور العمل بعدها حيث أكمل المسيرة التاريخية الأجداد صالح وعبداللطيف وعبدالعزيز الشايع رحمهم الله والوالد أحمد صالح الشايع حفظه الله وذلك بالاستثمار في مجال العقارات ومواد البناء في السعودية ومنطقة الشرق الاوسط.

وقال «ها نحن نكمل مسيرة الأجداد بقيادة كل من الوالد والأعمام الأفاضل حفظهم الله والإدارة التنفيذية في المجموعة، حيث بدأنا قبل 60 سنة بعدد محال تجزئة لا يتجاوز أصابع اليد، وبفضل الله لدينا اليوم ما يقارب الـ900 محل في المملكة العربية السعودية ووفق رؤية المملكة 2030 بتوطين الوظائف، فإن مجموعة الشايع توظف اليوم اكثر من 7000 شاب سعودي وسعودية، مقارنة بـ 100 موظف قبل 20 عاما و19 عام 2000.

وعن منتدى «استثمر في السعودية»، قال «ومن باب مشاركة الخبرات والتجارب، فإني أنقل لكم تجربتنا على مدار السنوات الماضية، ولعلي أبدأ بمثال صغير لكن تأثيره الإيجابي كبير ألا وهو المدة الزمنية لإصدار ترخيص محل، لدينا وكالة صيدليات بوتس العالمية، واذكر قبل 6 سنوات كانت مدة اصدار رخصة المحل بين 4 شهور وتصل احيانا الى 6 شهور، ولكن اليوم تم اختصار المدة حيث كانت آخر صيدلية فتحناها استغرقت اقل من اسبوع، أي تم اختصار أكثر من 90% من المدة. أما إذا كان محل ملابس فالموافقة ستكون فورية عن طريق التقديم أونلاين وفق اشتراطات محددة».

تأثير إيجابي

وأضاف الشايع أن التأثير الإيجابي على التاجر والعميل وموظفي المحل، ومالك العقار، والبنوك، يمثل تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد.

وأضاف «بتوفيق من الله أولا، ثم بتوجيه من مجلس الادارة الموقر وبجهود الادارة العليا التنفيذية والعاملين المخلصين لدى مجموعة الشايع، تم في الشهر الماضي بحمدالله افتتاح مصنع الشايع للأغذية في مدينة سدير للصناعة والأعمال وذلك بشراكة متميزة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) لتغذية فروع ستاربكس المنتشرة في السعودية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصنع 60,000 وحدة يوميا، ويوظف اكثر من 70 موظفاً سعودياً من الجنسين اغلبهم من سكان منطقة سدير وما يحيطها. وسيخدم المصنع توسعنا في فروع مقاهي ستاربكس». وأوضح أن قيمة الاستثمار في أفنيوز الرياض 17 مليار ريال سعودي ما يعادل 4.5 مليارات دولار، إذ سيتكون من محال تجزئة وفنادق وابراج مكاتب، ومتوقع أن ينتج أكثر من 20,000 وظيفة، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2026، فيما أشار إلى أن مجمع أفنيوز الخبر تبلغ كلفته 7 مليارات ريال سعودي ما يعادل حوالي 2 مليار دولار، متوقعاً ان ينتج اكثر من 10,000 وظيفة ومن المقرر افتتاحه في عام 2027.

