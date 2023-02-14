37 ألف فرصة استثمارية

مال وأعمال

تطرق مدير عام قطاع التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالاله الرشيد، فقد تطرق إلى البوابة الالكترونية الجديدة التي قال إنها ستعمل على تمكين الجهات الحكومية المختلفة بالمملكة من طرح الفرص الاستثمارية العقارية أو البلدية، والتي لن تكون مجرد بوابة، بل أنها ستقوم بإدارة جميع أنواع العمليات الاستثمارية من طرح الفرصة مروراً بالدراسات وطرح العطاءات، حيث بدأت الكثير من الجهات الحكومية بالفعل باستخدام هذه البوابة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، حتى أن عدد الفرص المطروحة حالياً وصل إلى أكثر من 37 الف فرصة، بعقود موقعة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ريال.

