الناهض: السعودية من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل

مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن ما يزيد من جدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة.

وقال الناهض -خلال كلمته بمنتدى استثمر في السعودية الذي حضره مسؤولون سعوديون ورجال أعمال كويتيون: إن ذلك يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين بالنمو الاستثنائي الحاصل في جميع قطاعات أعمال السعودية الواعدة .

وتابع أنه لم يعد سراً القول إن المملكة العربية السعودية تُعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توفره من فرص غير مستغلة، وفرص استثمار فريدة، بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف قطاعات المملكة المزدهرة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان.

وقال نشهد اليوم انعقاد هذا الحدث البارز على أرض دولة الكويت، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية فيها والتي جميعها تأتي معززة بالتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

وأضاف اننا على دراية كافية وأكثر من كافية بدربهم إلى المملكة المعتادين عليه مدفوعين بالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودي.

وقال الناهض: انه «لعل ما يغذي هذه الرؤية، توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من كل الجهات بالمملكة إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائماً تفوقه في اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة، معززاً بقدراته المالية الواسعة، وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار، لاسيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.

