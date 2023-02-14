الصقر: الرؤية السعودية التنموية ملهمة

مال وأعمال

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بالإجراءات المشجعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

وقال الصقر في كلمة له بمنتدى ( استثمر في السعودية) انه للوهلة الأولى، حسبتُ أنكم ضيوف كرام في وطني، فكدتُ أن أرحب بكم وأشكر حضوركم. وتذكرتُ أنني ضيفكم في بلدكم، فحقّ عليَّ أن أعرب عن امتناني لدعوتي للمشاركة في منتداكم، واعتزازي بالوقوف على منبركم. ثم تساءلتُ، طالما أن الدار هي الدار، والأهل هم الأهل، كيف نعرف الضيف من المضيف؟ أليست هذه الحيرةُ المحبّبة هي ما يدعونا الى لقاء الشراكة هذا، متكئين على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة، متطلعين الى وحدة المستقبل والتحديات والفرص، مدركين لسمة العصر، وسرعة الايقاع، ومخاطر الواقع .

وأوضح أنه بحكم تأرجح موقعي بين ضيف ومضيف، سأحاول أن أتحدث ممثلاً للاثنين معاً، ومن خلال مشهدين اثنين، أعرف تماماً وتعرفون أنّ ثمة العديد غيرهما.

رؤية ملهمة

وأفاد بأن المشهد الأول يتمثل في ثقة غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن الرؤية السعودية التنموية الحديثة، الهادفة الى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل هي رؤية ملهمة لابد وأن يكون لها انعكاساتها الايجابية والعميقة على المنطقة العربية عموماً، وعلى اقليمنا الخليجي خصوصاً، وفي ميادين الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة على حد سواء.

وتابع إذا كانت الرؤية السعودية 2030 تحظى باشراف وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها ويحمل شعلتها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يرعى ويوجه رؤية الكويت 2035 ، التي عهد بمتابعة خطاها ومشاريعها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتتفق الرؤيتان بشكل أساسي على بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولاً الى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، ويسهم في نشر الابداع والابتكار.

منطلقات الرؤيتين

وأكد الصقر أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد وأن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب بل وفي المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً. وهي شراكة ستتوسع الى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال رؤاها التنموية الواضحة، والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية. وهنا، لابد أن أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الاستثمار السعودية لاختيارها الكويت بالذات المحطة الأولى في مساعيها الدولية، للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وفي المشهد الثاني قال الصقر نرصد أن الرؤية السعودية، التي لم تقطع بعد منتصف مداها الزمني، أصبح لها نتائج مبشرة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها «مبهرة»، وترى فيها جهات دولية أخرى ما يبشر بأن تحقق الرؤية هدفها النهائي المتمثل بأن يكون الاقتصاد السعودي عام 2030 من بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم.

وتابع: نعتقد أن هذا النجاح المبهر يعود الى تميز الرؤية بسماتٍ أساسية ثلاث: أولها ؛ التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص، وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي، والنهوض بمسؤوليته المجتمعية، في إطار الحرية والمنافسه والعدل. ونوه إلى أنه في هذا الصدد، أقرت المملكة في مارس 2021 نظام تخصيص، يستهدف إتاحة ستة عشر قطاعاً حكومياً أمام القطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية دفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 40 الى 65 بالمئة. كما اعتمدت المملكة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية»، وقطعت شوطاً طيباً لبناء بنية تحتية مستدامة في قطاعات السياحة والثقافة، وتحفيز الإبداع والابتكار. ولعل أول ثمار هذا التركيز على القطاع الخاص، ارتفاع حجم العمالة الوطنية فيه الى مستوى تاريخي يناهز مليونين وربع المليون مواطن.

الازدهار الاقتصادي

وبيّن الصقر أن ثاني السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية، هي ذلك التقدير الذكي والحاسم للعلاقة العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم الاقتصادي. حيث اعُتبر «الازدهار الاقتصادي» و«الحيوية الاجتماعية» ركيزتين متكاملتين من ركائز الرؤية الثلاث.

وهذا ما يفسّر لنا كيف تقدمت المملكة عالمياً بين عامي 2015 و2021 من الترتيب 37 الى الترتيب 21 على مؤشر «جودة الحياة». وليس ثمة شك في أن المخزون العلمي والمعرفي الذي بنته المملكة خلال العقود الماضية، قد ساعد الى حد كبير في تحقيق هذا التوازي والتكامل بين ركيزتي الازدهار والتطور الاجتماعي. فالمملكة اليوم تملك خمساً من الجامعات العشر الأحسن في العالم العربي. كما تحتل الموقع الأول عالمياً على مؤشر «العدالة في التعليم».

وأضاف «أما السمة الرئيسة الثالثة المميزة للرؤية السعودية 2030، فهي احترام الوقت وقيمته وتكلفته، وهو ما ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة على التخطيط بالنسبة للمستثمر».

وأوضح الصقر ان الوقت اللازم لاستكمال اجراءات تأسيس شركة تجارية انخفض من خمسة عشر يوماً الى نصف ساعة. وتقلصت مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60 في المئة، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 54 في المئة. وأصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لا يستغرق أكثر من خمس دقائق.

