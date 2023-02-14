الهاشم: وزارة الاستثمار السعودية قلَّصت التحديات

مال وأعمال

ناقشت الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش منتدى «استثمر في السعودية» المشاريع الاستراتيجية في المملكة، وذلك بمشاركة كل من مدير قطاع السياحة بوزارة الاستثمار أحمد جمال، ومدير عام تطوير القطاع العقاري بوزارة الاستثمار فهد الهاشم، ومدير عام قطاع التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالاله الرشيد، ومدير الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بهيئة تطوير بوابة الدرعية محمد عبدالشكور، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وسام لبد.

وفي بداية الجلسة، اكد مدير عام تطوير القطاع العقاري بوزارة الاستثمار فهد الهاشم، ان وزارة الاستثمار عملت على تطوير عدد من التشريعات والحد من التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم العمل على تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأدوات التنظيمية والتشريعية التي تساعد في حل الإشكاليات المتعلقة بالملكية، لتحقيق بيئة استثمارية جذابة.

كما تنظر الوزارة إلى تكامل جميع عناصر الاستثمار، بمعنى أنها لا تبحث فقط عن مطورين عقاريين أو جهات تمويلية، بل تنظر إلى قطاعات البناء والتشييد والصناعات المتعلقة بالتطوير العقاري مثل مواد البناء والخدمات الأساسية المكملة مثل التصميم الحضري، كما عملت الوزارة كذلك على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتحويلها إلى «إلكترونية» تخدم المستثمر بشكل متكامل.

كما تطمح الوزارة كذلك إلى تطوير الأصول السكنية وتطوير الأصول التجارية، بالإضافة إلى خدمات المقاولات وخدمات التصميم، ناهيك عن قطاع «الوساطة» الذي كان يفتقد إلى التنظيم، حيث عملت الوزارة على تطوير نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز النفاذ قبل 3 أسابيع.

وقال الهاشم ان وجود منصة «استثمر في السعودية» وبوابة «فرص» والتكامل القائم بينهما عملياً، هو نتاج جزء من عمل تم البدء به في العام 2018، ومازال أمامه العديد من المهام لتحقيق أفضل بيئة استثمارية وافضل ممكنات للوصول إلى الفرص الاستثمارية.

وأضاف: لدينا عمل قائم لتطوير فرص استثمارية على أكثر من 350 قطعة بالتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع الامانات على مستوى المناطق للنظر إلى تلك المواقع الاستثمارية والاستخدام الأفضل لها، ومن ثم توجيه المستثمرين نحو أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة.

ولفت إلى وجود عدد ضخم من المشاريع، ذلك أن برنامج التخصيص مليء بالمشاريع الاستثمارية التي من بينها هيئة عقارات الدولة التي لديها عدد من الأصول التي ترغب بتخصيصها بنظام الـ B.O.T، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهيئة عقارات الدولة، إلى جانب مشاريع الضواحي السكنية التي يتم التعاون بشأنها مع الشركة الوطنية للاسكان (ضاحية الخزام-ضاحية الفرسان- البحيرات في جدة..) وغيرها من الضواحي السكنية التي تشكل فرصا استثمارية في جميع مدن المملكة.

من ناحيته، استعرض الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وسام لبد، أهم القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مبيناً أن الاستثمار في محافظة «العلا» ليس محصوراً على القطاع السياحي أو الفندقي، إنما يتعدى ذلك بكثير، حيث يشمل القطاع الفندقي والخدمات اللوجستية، الانشاء والبناء، الإدارة والتشغيل، التجزئة، والعقار التجاري.. وغيره من القطاعات المختلفة، مضيفاً أن «العلا» مشجعة للاستثمار، كما أن الفرص الاستثمارية فيها واعدة جداً.

