ياسمين رئيس تتحدث عن فيلمها «أنا لحبيبي»

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عبرت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادتها باستقبال الجمهور لفيلمها الجديد «أنا لحبيبي»، الذي يشاركها بطولته الفنان كريم فهمي. وقالت: «من فترة طويلة مفيش فيلم من النوعية دي، بيصور مصر بطريقة جميلة في سينا ونويبع ومناظر طبيعية، وحتى لو اتفرجت عليه من غير صوت هتحب تتفرج على الصورة».

واضافت أن فيلم «أنا لحبيبي» بيحتل مكانة خاصة عندها، وقالت السبب: «لأننا لفترة طويلة دورنا على شركة إنتاج، وكنت مع المؤلف محمود زهران من البداية، لكن كل الشركات رفضت الفيلم أو حبت تغير حاجات، ولما اتوفقنا لشركة حصلت كورونا، وأخيرا لما شوفته في السينما كنت مش مصدقة». وعن سبب إطلاق اسم إحدى أغنيات السيدة فيروز على الفيلم قائلة: «الفيلم فيه 4 أغنيات لفيروز، والبطل والبطلة بيحبوا بعض على أغانيها».

