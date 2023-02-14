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بعد صدور قرار تعيينه مديراً لتلفزيون قطر

علي السادة: الأعمال التلفزيونية لشهر رمضان.. قيد التنفيذ

مشاري حامد
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الثلاثاء 14 فبراير 2023

اعرب مدير تلفزيون قطر علي السادة عن سعادته بمناسبة صدور قرار من الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام لتعيينه مديراً لتلفزيون قطر بعدما كان قائماً بأعمال ومهام تسيير التلفزيون على مدار عام تقريباً.
واضاف قائلاً: آمل أن أكون على مستوى هذه المسؤولية بالعمل على تطوير تلفزيون قطر، والاستفادة من جميع الخبرات الإعلامية التي يزخر بها، والاستمرار في تطوير الشاشة، بما يليق باسم دولة قطر.
كما أكد السادة أن هناك العديد من الأعمال التلفزيونية سيتم عرضها خلال رمضان المبارك، وهي حالياً قيد التنفيذ، متضمنة مسلسلات وبرامج مميزة، سوف تثري شاشة تلفزيون قطر، وسيرى الجمهور من خلالها أعمالاً جديدة ومتميزة.
وعن أبرز المسلسلات التي سيعرضها تلفزيون قطر خلال الشهر المبارك، حددها في مسلسل «قالوا الأولين»، واصفاً إياه بأنه عبارة عن دراما، وفانتازيا كوميدية، يوظف الأمثال القطرية بطريقة جميلة، ومشوقة للمشاهدين، وسوف تتخلله مسابقة، يتم من خلالها تنشيط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المتابعين للمنصات الرقمية لتلفزيون قطر.
وتابع السادة: إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لخُطة تلفزيون قطر خلال شهر رمضان المبارك في مؤتمر صحافي.


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