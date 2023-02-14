أصالة تتألق بـ«الأبيض».. ودنيا عبدالعزيز تشارك جمهورها لحظات «قصر عابدين»

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«إطلالة ملكية» و«طلة ساحرة»، وصفان ينطبقان على الظهور الأخير لكل من المطربة السورية أصالة نصري، والفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، لا سيما أن إطلالة كل من «أصالة ودنيا»، حازتا إعجاب المتابعين لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

في البداية، شاركت «أصالة» متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أحدث إطلالة لها من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخراً، وظهرت «أصالة» بإطلالة ساحرة وجذابة.

وظهرت «أصالة» بلوك ناعم، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأبيض بنصف كم من الدانتيل من الجزء العلوي بتصميم الـ«هاي كول»، ورفعت خصلات شعرها إلى الوراء بتسريحة إنسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

«أصالة»، أكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت بوضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع الـ«آي لاينر»، والـ«آي شادو» بألوان ناعمة، مع الكحل الأبيض لتبرز من جمال عينيها.

وفيما يتعلق بـ«الإكسسوارات»، اكتفت «أصالة» بارتداء قرط ناعم من اللؤلؤ الأبيض، وخاتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

بدورها، شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، متابعيها عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، مجموعة من الصور الجديدة لها من داخل «قصر عابدين» الأثري في العاصمة المصرية، القاهرة.

وشاركت «دنيا» في حفل افتتاح دار أزياء «REEM &JOLLY» للشقيقتين اليمنيتين ريم وجولي اللتين عاشتا في دولة الإمارات العربية لسنوات طويلة وكانت بداية مشروعهما في مصر بافتتاح دار أزياء.

‎تضمن حفل الافتتاح جولة سياحية داخل قصر عابدين قبل «الديفيليه»، للفنانين والضيوف الذين حضروا الحفل، وصاحبهم في الجولة مرشد سياحي مصري سرد لهم تاريخ نشأة قصر عابدين وطرازه المعماري والأسر التي عاشت به.

‎وإلى جانب «دنيا»، شارك عدد من النجوم بفاعليات عرض الأزياء، في مقدمتهم بوسي ومي نور الشريف، وسوسن بدر، لقاء سويدان، رانيا فريد شوقي، ماجدة زكي، سهير رمزي، فيفي عبده، دانا حمدان، ميس حمدان، عبير صبري، والفنانة الاستعراضية دينا، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العربية الذين حضروا خصيصا للقاهرة لحضور حفل الافتتاح.

