مصطفى خاطر يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «كشف مستعجل»

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يواصل الفنان مصطفى خاطر تصوير مسلسله الجديد «كشف مستعجل»، والذي يشاركه بطولته الفنان محمد عبد الرحمن.

يقدم خاطر خلال المسلسل شخصية «طبيب نفسي» يدعى «يوسف»، وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل.

وكشف تفاصيل شخصيته، بقوله: «أقدم شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية «يوسف» العديد من التحولات الدرامية والنفسية في إطار كوميدي اجتماعي».

وأضاف: «العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في إطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، حتى الجرائم التي ترتكب خلال الأحداث لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها».

وتابع: «وأنا سعيد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، بداية من المنتج كريم أبو ذكري، الذي يوفر كافة الإمكانيات اللازمة لفريق العمل، وبالنسبة لصديقي محمد عبد الرحمن «توتا» بيننا تفاهم كبير ناتج عن عملنا معا في أعمال كثيرة، أما هنادي مهنا فهي فنانة موهوبة وتظهر بشخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل». ومسلسل «كشف مستعجل» بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، ويعرض حصريا في 15 حلقة خلال شهر رمضان القادم.

