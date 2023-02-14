علا غانم تعود للأضواء بـ«أزمة زوجية»

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بعد غياب امتد لسنوات عدة، قررت الفنانة علا غانم العودة إلى مصر، وأعلنت «علا» عن خوضها أكثر من تجربة فنية، غير أنه سرعان ما طغت الأخبار الشخصية للفنانة الشهيرة على أخبارها الفنية، بعدما طفت خلافتها مع زوجها على سطح الأحداث وتطورت الأمور إلى ما هو أبعد من «الخلافات الزوجية» المعتادة.

البداية كانت من لحظة نشر «علا» استغاثة عبر حسابها الرسمي على موقع «انستغرام»، كشفت خلالها عن تعرضها لـ«عنف وقهر وطرد من منزلها»، ثم بعدها أوضحت أن «زوجها سرق هاتفها المحمول وخواتم من يديها ويد والدتها وأخرجها من منزلها بملابس النوم (الروب) في منتصف الليل».

سريعًا.. تلقت «علا» دعمًا من جمهورها الذي بدأ المطالبة بحمايتها ومساعدتها، وبعد ساعات بدأت رواية أخرى تظهر حول ما حدث، وهي رواية الزوج رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب.

يشار هنا أن خلافات «علا» مع زوجها بدأت منذ فترة طويلة، حتى أنها رفعت قضية خلع لكن بسبب سفرها وتواجدها لفترة في الولايات المتحدة لم تنته هذه القضية.

في المقابل، لم يسكت رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، زوج علا غانم على ما قيل في حقه من اتهامات، ورد في مداخلة مع أحد البرامج الحوارية، وقال: «ما تتهمني به علا غانم غير صحيح، وأنا حضرت للفيلا ووجدت بلطجية داخلها، وحاليا أنا متكسر وعندي قطع في إيدي طوله 6 سنتيمترات، وانضربت من البلطجية الذين أحضرتهم علا ومن علا نفسها».

حديث الزوج لم يتوقف عند هذا الحد، لكنه أضاف: «علا لم تكن في طبيعتها، وضربتني بزجاجة نبيذ في عيني، ووالدتها ضربتني بحديدة على إيدي، والبلطجية حملوني ورموني على الأبواب وجروني على الأرض».

«عبد العزيز»، اتهم زوجته علا غانم قائلا: «علا تتعاطى مخدرات أو تحت تأثير مشروبات، وأتمنى المحققين أو النيابة تجري تحليلاً لها اليوم بالذات، وأنا عملت محضراً وروحنا النيابة».

رد «لبيب» لم يتوقف عند هذا الحد، فقد خرج المحامي الخاص به، ليكشف تفاصيل أخرى عما حدث وقال في مداخلة إعلامية على أحد البرامج الحوارية المسائية في مصر: «الأستاذ عبدالعزيز زوج الفنانة علا غانم تعرض للضرب بالشوم منها ومن والدتها، وتوجه للمستشفى بعد إصابته بجرح قطعي في الوجه والأيدي بطول 6 سنتيمترات».

وأضاف: يوجد تقرير طبي من المستشفى بحالة زوج علا غانم، وتم عمل محضر جنح، وقامت جهات الشرطة باصطحاب جميع الأطراف للنيابة للتحقيق معهم، بعد الواقعة التي حدثت في الفيلا مسكن الزوجية الخاص بهما».

«المداخلات الإعلامية» للزوج والمحامي، دفعت الفنانة الشهيرة، للظهور والحديث في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» الذي يذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر».

وكررت استغاثتها وروت ما حدث كاشفة أنها تقيم حاليا في مكان لا تستطيع الإفصاح عنه.

وقالت «علا»: «يوم الجمعة بعد الصلاة أحد خفراء بيتي نبهني لوجود عدد كبير من السيارات والناس خارج البيت، فطلبت منه إيقاظ الخفير الثاني، وخرجت لمبنى استطيع رؤية البوابة منه بشكل واضح، وبعد خروجي للبلكونة وجدت ستات كتير وعربيات وناس غريبة تحاول دفع بوابة البيت قائلة عندنا حفلة تنظيف، فحذرتهم من أنني سأتصل بالبوليس».

وأضافت: «كان معهم شخص عمل مع زوجي في السابق، واعتاد مناداتي مدام علا أو علا هانم، وفي هذه المرة كلمني بطريقة حقيرة وقال يا علا افتحي الباب، وبعد سماعي هبد على الباب بدأت أصرخ ونزلت لأجد زوجي وشخصين آخرين يحاولان فتح البوابة وإدخال الناس، وأثناء ذلك تعرض خفرائي للضرب بالشوم، فواصلت الصراخ وحاولت منعهم من فتح البوابة».

وتابعت: «واحد منهم اسمه وائل بقى يمسكني من الروب ويرميني زي الكورة في أي حتة، ودخل حوالي 20 بني آدم ستات ورجالة، والستات بقت تحضني عشان تكتمني وتمنع وصولي لحد، فجريت على باب البيت ألحق أمي، وكنت طلبت منها تقفل على نفسها».

«علا»، أوضحت أنها خافت من سرقة أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة قائلة: «جريت وخليت ظهري للحيطة اللي فيها أجهزة الكاميرات لإنها سجلت كل حاجة، وزوجي دخل مع الستات وأخذ مني موبايلي وكتفوني، وعبد العزيز زوجي شد الأجهزة بقوة، وفي هذا الوقت كنت أنا وبنتي وأخويا وأمي بنطلب النجدة مابتردش».

وردًا على سؤال من صاحب هذا البيت قالت: «ده بيتي من سنة 1999 وقبل ما أشوف زوجي، ولما تزوجنا عشت معاه في بيته، ورجعت بيتي بعد الثورة».

كما نفت الفنانة الشهيرة ادعاءات زوجها بـ«ضربه»، وقالت: «لو تشوف حجمه وحجمي تعرف مين ممكن يعتدي على مين، أنا مكانش في إيدي إزازة».

وكشفت «علا» أنها رفضت التصالح في القسم قائلة: «رفضت أتصالح وفتحوا التحقيق، وفضلت في النيابة للساعة 6 الصبح، وبعدها رحلونا على القسم، وفي القسم قالوا إني ممكن أروح، وبعد خروجي من القسم اتصلت مساعداتي بتصرخ وتعيط وبتقول في 3 ملثمين نطوا على البيت وضربونا بالأقلام والشلاليت وخرجونا من البيت، فرجعت جري على البوليس، وقبل ما أدخل طلبوني مرة ثانية وبلغوني إن زوجي دخل مع 20 رجل مسلح في البيت».

وشددت «علا»، على أنها مشكلتها ليست في المنزل الذي استولى عليه زوجها بل فيما حدث معها ومع والدتها.

وقالت: «مشكلتي مش في البيت، هل اللي إتعمل معايا ومع أمي، وناس تنط على بيتنا من كل حتة عادي! وزوجي دلوقتي في بيتي مع ناس رموا مولوتوف على البيت يوم 9 نوفمبر، وأنا في حتة مقدرش أقول عليها».

