ديزني تحضر لـ «5 Toy Story» و«Frozen 3»

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أعلن بوب إيجر، رئيس شركة ديزني العالمية، عن استعداد الشركة لطرح فيلمي الرسوم المتحركة «Toy Story 5» و«Frozen 3»، وذلك بعد إقالة 7000 موظف من الشركة عقب خسارة المنصة لعدد كبير من المشتركين.

وقال رئيس ديزني، في بيان له: «يسرني إعلان أننا بدأنا العمل على أجزاء جديدة لأشهر سلاسلنا الكرتونية، Toy Story وFrozen وZootopia، سنعطيكم تفاصيل أكثر عن هذه الأعمال في المستقبل ولكن الآن سنستخدمها أمثلة لاتجاهنا لمشاريعنا التي ليس لها منافس» بحسب aljamila، يذكر أن سلسلة Toy Story بطولة توم هانكس وتيم ألين، تتضمن 4 أجزاء، وسلسلة Frozen تتضمن جزأين بطولة كريستين بيل، إيدينا منزل، جوش جاد، جوناثان جروف، جينيفر لي، وحصل على جائزتي أوسكار عام 2014.

