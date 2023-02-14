عودة الجزء الرابع من «Bad boys»

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بعد سلسلة الأحداث التي رافقته وإشاعات منعه من التمثيل واعتزاله، بعد حادثة الصفع الشهيرة ضمن حفل جوائز الأوسكار، يعود ويل سميث ومارتن لورانس للعمل معاً في الجزء الرابع من سلسلة أفلام «باد بويز» Bad Boys. وقد أعلنت شركة سوني بكتشرز، الثلاثاء، أن الجزء الرابع من باد بويز هو في مرحلة ما قبل الإنتاج.

وظهر ويل سميث في مقطع مصور نشره عبر حسابه الخاص على انستقرام، صوّر فيه ويل نفسه وهو يقود سيارته إلى منزل مارتن، حيث عانق ويل سميث زميله مارتن لورانس عند الباب، وقال وهو يصرخ بصوت عالٍ : «لقد حان الوقت». وشارك سميث مقطع الفيديو عبر حسابه في انستغرام وكتب ما معناه: «حان الوقت!». كما شارك مارتن لورانس المقطع مع زميله في الفيلم عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب العبارة نفسها.

