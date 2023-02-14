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Only Murders in the Building لميريل


انضمت الممثلة الأميركية ميريل ستريب مؤخرًا إلى فريق عمل الموسم الثالث من مسلسل «Only Murders In the Building» من إنتاج منصة هولو.
وفي ليلة الخميس، أظهرت الممثلة القديرة دعمها لزميلها في المسلسل «ناثان لين» في افتتاح مسرحيته الجديدة في برودواي. كانت ستريب البالغة من العمر 73 عامًا تبتسم بينما كانت تلتقط صوراً على السجادة الحمراء في استوديو 54 في مدينة نيويورك. وكانت سيلينا غوميز قد نشرت صورة عبر حسابها على الانستغرام تعلن من خلالها انضمام ستريب لفريق عمل المسلسل الذي تشارك في بطولته وإنتاجه. وعبرت في التعليق عن سعادتها وامتنانها لذلك.
تم إنتاج موسمين من مسلسل التشويق والجريمة الكوميدي وضم قائمة حافلة بالنجوم من المشاهير من ضمنهم ظهور شرفي للمغني ستينغ.


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