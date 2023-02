Top Movies

إضاءات

Knock at The Cabin فيلم إثارة وغموض ورعب. للمخرج نايت شيامالان. والنجوم: نايت شيامالان وديف باتيستا وجوناثان غروف. For Brady فيلم كوميدي ودراما ورياضي. للمخرج كايل مارفن. والنجوم: جين فوندا وسالي فيد وتوم برادي. Avatar: The way of water فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جامز كاميرون والنجوم: سام وورشنغتون وزوي سالدانا وسيغورني ونقز. BTS: YET to Come in Cinemas فيلم موسيقي. للمخرج أو يون دونغ. النجوم: فرقة BTS Puss in Boots: the Last Wish فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كرافورد. والنجوم: انطونيو بانديراس وسلمى حايك وهارفي غولين. A Man Called Otto فيلم كوميدي ودراما. للمخرج مارك فورستر. والنجوم: توم هانكس ورايتشيل كيلر. Missing فيلم دراما وإثارة. للمخرج نيكولاس جونسون. والنجوم: تيم جرفين وآفا زاريالي ونيا لونغ. MEgan فيلم إثارة ورعب وخيال علمي. للمخرج غيرارد جونستون. والنجوم: اليسون ويليامز وفيوليت ماكغرو وروني شينغ. Sustenance فيلم دراما وتاريخي. للمخرج دراما وتاريخي. والنجوم: أوستن ريد آليمان وسونيا بالموريس وغرايسون بيري. Pathaan فيلم أكشن ودراما. للمخرج سيدارث آنانسيد. والنجوم: شاروخان وديبيكا باديخون وجون أبراهام.