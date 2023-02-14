كارثة القرن.. مرحلة الإنقاذ توشك على النهاية

عربيات ودوليات

عواصم– الوكالات: أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث أن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية «تقترب من نهايتها»، وأن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.

وأضاف غريفيث «الأمر الأكثر إثارة للدهشة هنا هو في حلب التي عانت كثيرا خلال هذه السنوات، ولكن هذه اللحظة تمثل الأسوأ بين كل ما مر به هؤلاء الأشخاص». وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يتم نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي الذي ألحق الزلزال المدمر خسائر فادحة به أيضا.

في غضون ذلك انتشل عناصر الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد أسبوع من الزلزال الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 37 ألف شخص في تركيا وسورية حتى صباح امس وفق حصيلة قالت الأمم المتحدة إنها قد «تتضاعف».وأفادت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء، امس أنه تم إنقاذ 41 شخصًا على الأقل، من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما بين 141 و163 ساعة، وما يعادل بين 5 إلى 6 أيام على الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الحالي. وكانت تبدو عمليات الإنقاذ هذه غير ممكنة بعد فترة 72 ساعة التي تعتبر حاسمة بعد الكارثة.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي لوسائل إعلام محلية إن 34717 شخصا يبحثون حاليا عن ناجين، مضيفا أنه تم إيواء حوالى 1,2 مليون شخص في مساكن طلبة وأجلي 400 ألف من المنطقة.

كذلك، دمّر الزلزال أماكن عبادة بالكامل. وفي أنطاكية، لن يعود باستطاعة هافا باموتشو الصلاة في مسجد حبيب النجار. وقالت «هذا المكان يعني الكثير بالنسبة إلينا. كان قيّما للغاية لنا جميعا، أتراكا ومسلمين. اعتاد الناس المجيء إلى هنا قبل الذهاب للحج في مكة».

كذلك، واجهت الكنيسة الأرثوذكسية في المدينة المصير نفسه، كما قال سيرتاتش بول بوزكورت. وأضاف «للأسف، دمرت كنيستنا بعد الزلزال. انهارت كل جدرانها وليست في وضع يمكن الصلاة فيها».

أما الوضع في سورية، فهو أكثر تعقيدا حيث ما زال باب الهوى في شمال غرب البلاد، نقطة العبور الوحيدة المتاحة من تركيا والتي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود. ودخلت شاحنات إلى سورية من معبر باب الهوى في الشمال الغرب السوري، محمّلة لوازم للإيواء الموقت مع خيم بلاستيكية وبطانيات وفُرش وحبال وما إلى ذلك. لكن الأمم المتّحدة اعترفت بأن هذه المساعدات غير كافية.

وأشار غريفيث في تغريدة إلى أن الوكالة الأممية «خذلت حتى الآن الناس في شمال غرب سورية. هم يشعرون عن حق بأنهم متروكون»، داعيا إلى «تصحيح هذا الإخفاق بأسرع وقت».

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية من جهته أن الرئيس السوري بشار الأسد أبدى استعدادا للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال في شمال غرب سورية الواقع تحت سيطرة المعارضة.

وقال المسؤول في وزارة النقل السورية سليمان خليل إن 62 طائرة محمّلة مساعدات حطّت حتى الآن في البلاد ويتوقع هبوط طائرات أخرى في الساعات والأيام المقبلة خصوصا من السعودية.

