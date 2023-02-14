84 مليار دولار.. «هزة ارتدادية» اقتصادية تضرب تركيا

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انقرة – الوكالات: كشف اتحاد الشركات والأعمال في تركيا أن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر يقدر بأكثر من 84 مليار دولار أو ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأشار الاتحاد إلى أن الخسائر في القوة العاملة قد تكلّف اقتصاد البلاد 2.9 مليار دولار، إذ طال الزلزال الفتاك والذي أعقبه زلزال ثان 10 مقاطعات، وأثّرا بشدة على 13.5 مليون شخص في جنوب شرقي الدولة، فضلا عن سورية المجاورة، بحسب ما نقلت «بلومبيرغ».

ورجح أن تكون الهزتان الأرضيتان البالغة قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، قد تسببتا في دمار مبانٍ سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليارات دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي. وتوقع الاتحاد ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%.

من جهة ثانية بيّنت الحسابات الأولية لـ«بلومبرغ إيكونوميكس» بشكل منفصل أنَّ التكاليف المرتبطة بالكارثة، بما فيها جهود إعادة البناء، قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، أكدت أن الزلزال «تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي»، وفق وكالة «رويترز». وأضافت أن هذا يفرض علينا «أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات».

يشار إلى أن الكارثة أسفرت عن مقتل37 ألفا على الأقل في جنوب تركيا وعموم المناطق السورية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الركام، وسط توقعات بارتفاع العدد مع مرور الوقت. وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.

وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة. وكان المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، قال إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999. وأضاف محيي الدين، للصحافيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم الدول لكن تقلص احتياطي العملات الأجنبية لسنوات وتراجع استقلالية البنك المركزي والنظام القضائي والأساليب غير التقليدية في الإدارة بشكل عام كان لها تأثيرها.

