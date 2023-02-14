مصر تنفي «إشاعات زائفة» عن تعرضها لتسونامي وزلازل مدمرة

عربيات ودوليات

أصدرت مصر، امس توضيحا بشأن أنباء متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تعرضها خلال الأيام المقبلة لموجة «تسونامي» وزلازل مدمرة، إثر الهزات الأرضية التي تتعرض لها الدول المجاورة. ونفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية تلك الأنباء، وشدد على أن «هناك متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أي زلازل أو هزات أرضية قد تحدث، من خلال «الشبكة القومية لرصد الزلازل». وبيّن المعهد أنه «أجرى على الفور تحليل البيانات الأولية للزلازل التي تعرضت لها بعض الدول المجاورة، ولم يتم رصد أي مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر سواء لزلازل مدمرة أو موجات «تسونامي» خطيرة خلال الفترة المقبلة»، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وتابع المعهد موضحا أن «موجات «تسونامي» تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار» وناشد المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية»،

