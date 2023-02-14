شاب ينعى 13 فرداً من عائلته: دفنت حياتي

عربيات ودوليات

كشف شاب سوري يدعى فادي الحلبي على حسابه في فيسبوك، عن وفاة 13 فرداً من أسرته بالزلزال في إقليم هاتاي جنوب تركيا. وفي قصة جديدة تفطر القلوب، نعاهم بكلمات مؤثرة قائلا «راحت عيلتي يا رب ماتت عيلتي ماتوا سندي وقوتي 13 قمراً راحوا عالجنة». كما أضاف وهو يقف حيث دفن عائلته «هون دفنت جزءاً من عمري وروحي وقلبي وأملي.. هون دفنت حياتي». «ماما».. لقاء مؤثر لطفلة سورية بوالدتها «ماما».. بهذة الكلمة صرخت طفلة سورية بعد لحظات من إنقاذها من تحت الأنقاض، عندما شاهدت والدتها. فقد وثق مقطع فيديو «مؤثر» نشره حساب الدفاع المدني السوري في «تويتر»، لحظة لقاء الطفلة التي تدعى سندس بوالدتها بعد إخراج الصغيرة من تحت ركام بيتها المنهار. وخرجت سندس على أيدي رجال الإنقاذ، ليتم نقلها إلى سيارة الإسعاف حيث فوجئت بوصول والدتها ما دفع سندس للصراخ بصوت عالٍ «ماما» ومدت يديها بلهفة لاحتضان أمها في مشهد مؤثر.