حدود الصمت.. سورية منكوبة والسوريون منسيون

عربيات ودوليات

قد يكون أولئك الذين يعيشون هنا على الجانب السوري من الحدود قد نزحوا بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عقد في البلاد. لكن يمكنهم أن يكونوا أيضاً ناجين من الزلزال. فالكوارث تتداخل في سورية. وتسبب الزلزال، الذي لم يتأثر بالحدود الدولية، في إحداث دمار وفوضى في كلا البلدين. غير أن نقاط التفتيش أحبطت جهود الإغاثة الدولية.

في جنوب تركيا، اجتاح الآلاف من عمال الإنقاذ الذين يحملون معدات رفع ثقيلة والمسعفين والكلاب البوليسية الشوارع، وما زالوا يعملون للعثور على ناجين. أما في هذا الجزء من شمال غربي سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة، فلا يحدث شيء من ذلك.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مراسلها في الشرق الاسوط قوله» كنت قد عبرت الحدود منذ أربعة أيام في مدينة أنطاكيا التركية، حيث كانت صفارات سيارات الإسعاف تنطلق طوال الليل ضمن جهود الإغاثة وتهدُر العشرات من محركات الجرافات التي تمزق الخرسانة على مدار 24 ساعة في اليوم».وتابع «في المقابل، ووسط بساتين الزيتون في قرية بسنيا في محافظة إدلب السورية، يسود الصمت في الغالب».

وفعلت قوات الدفاع المدني السوري، المعروفة أيضاً باسم «الخوذ البيضاء» والتي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ما في وسعها باستخدام الفؤوس وأدوات حفر أخرى. ويفتقر رجال الإنقاذ، الذين يتلقون تمويلاً من الحكومة البريطانية، إلى معدات الإنقاذ الحديثة.

وباستثناء عدد قليل من الأطباء الإسبان، لم تصل أي فرق إغاثة دولية إلى هذا الجزء من سورية. والمساعدة الدولية التي تصل إلى هذا الجزء من سورية ضئيلة للغاية. ونقل العديد من ضحايا الزلزال إلى مستشفى باب الهوى المدعوم من الجمعية الطبية السورية الأميركية. وقال الجراح العام د.فاروق العمر «حتى في الوضع الطبيعي، ليس لدينا ما يكفي من الطاقم الطبي. وتخيل فقط كيف سيكون الحال في هذه الكارثة بعد الزلزال».

وفي نهاية ممر المسشتفى يرقد طفل صغير في حاضنة جمجمة محمد غياث رجب مصابة برضوض وملفوفة بالضمادات وصدره الصغير يشهق ويزفر بفضل جهاز التنفس الاصطناعي. وفي حين أنه لا يمكن للأطباء التأكد من ذلك، إلا أنهم يعتقدون أنه يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أشهر. قُتل والداه في الزلزال، ووجده أحد الجيران يبكي وحيداً في الظلام تحت أنقاض منزله. وفي ظل غياب فرق الإنقاذ الدولية في حارم، يزيل الأطفال الأنقاض. رجل وولدان يستخدمان رافعة سيارة لفصل بقايا مبنى منهار وينقذون علف الحيوانات بعناية ويضعونه على بطانية.

