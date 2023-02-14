أرقام لافتة

عربيات ودوليات

تحفل القمة العالمية للحكومات التي انطلقت، امس في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» بالعديد من الأرقام اللافتة في هذا الحدث الذي يستعرض أبرز التحديات العالمية والحالية والمستقبلية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» ان 150 دولة في القمة، ممثلة بـ 10 آلاف مسؤول حكومي وقادة الفكر، بينهم 250 وزيرا، كما تشارك في القمة 80 منظمة دولية وإقليمية. ومن المقرر أن تشهد عقد 80 اتفاقية، و220 جلسة رئيسة وتفاعلية وحوارية. ضمن 6 محاور رئيسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، كما يتضمن جدول أعمال القمة 22 منتدى وتقديم 20 تقريرا، كما توزع 7 جوائز عالمية.

