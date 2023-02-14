قمة الحكومات.. استشراف مستقبل الصراعات التكنوسياسية

عربيات ودوليات

دبي– الوكالات: انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، امس تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». وشهد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال اليوم الأول من القمة، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن القمة العالمية تجمع 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين. وأضاف المكتب أن القمة تمثل أكبر تجمع من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة، وتستمر أعمالها حتى 15 فبراير. وخلال الافتتاح، قال رئيس القمة، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: إن الصراع القادم في العالم سيكون صراعاً تكنوسياسياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تبني الحكومات لتقنيات الذكاء الاصطناعي «أمر حتمي». وتوقع رئيس القمة أن يكون إنتاج 90% من أعمال الإعلام مستقبلاً عبر الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تدخل بشري، مضيفاً: «سنشهد ثورة بيولوجية قادمة ستتفوق على الثورة التكنولوجية».

وأضاف القرقاوي: إن العالم «في حاجة إلى ثورة في التعليم لمواكبة التقدم»، وأن النمو السكاني «يمكن أن يكون مصدر قوة للحكومات إذا أحسنت استغلاله». وحذر القرقاوي من أن التغيرات المناخية ستكون سبباً في أزمة لاجئين مستقبلاً.

والقمة العالمية للحكومات هي حدث سنوي يقام في دبي منذ عام 2013، وتجمع قادة في الحكومات لإجراء حوار عالمي حول السياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.

وتهدف القمة إلى استشراف مجموعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، وذلك عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل. وطبقا لـ«وام» فإن القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.

وتستعرض القمة، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسة وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية. وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطورا ورخاء وأمنا في مختلف القطاعات. وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالميا تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.

وتدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسة تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

