سان جرمان يستقبل بايرن.. وميلان يستضيف توتنهام

دوليه

تعود اليوم مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى الأضواء بلقاءين من العيار الثقيل إذ يستقبل باريس سان جرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعبه «حديقة الامراء»، بينما يحل توتنهام الإنكليزي ضيفاً على ميلان الإيطالي في ملعب «سان سيرو» ضمن ثمن نهائي المسابقة القارية.

وبعد توقف دام 3 أشهر و12 يوما، ومشاعر الحماسة والإثارة والشغف التي ظهرت خلال نهائيات كأس العالم في وجود مستوى رفيع من كرة القدم، تعود للقارة العجوز منافسات دوري أبطال أوروبا، التي تدخل في دور خروج المغلوب عبر مواجهات ذهاب وإياب، دون أي هامش للخطأ. وتهيمن حسابات عالقة على المواجهة المرتقبة بين سان جرمان وبايرن ميونخ، أولا على ملعب حديقة الأمراء اليوم في لقاء الذهاب، ثم إيابا في أليانز أرينا في ميونخ في الثامن من مارس المقبل.

ويخوض بطل فرنسا هذا اللقاء وهو في خضم أزمة، بعدما أقصي من الكأس وتعرض للهزيمة أمام موناكو في الدوري وفي ظل شكوك حول مشاركة النجمين كيليان مبابي مبابي وليونيل ميسي، ستكون المباراة بمثابة محاولة جديدة منه لتحقيق مجد غائب. فعلى الرغم من رهان كبير يمارسه «بي إس جي» كل موسم لتعزيز صفوف فريقه، يبقى نادي العاصمة الفرنسة دائما في منتصف الطريق في كل محاولة للظفر بلقب البطولة الأوروبية العريقة.

ولا يخوض البطل الفرنسي ولا نظيره الألماني اللقاء وهما في أفضل الظروف. كلاهما مازال في انتظار استعادة لحظات التألق عقب صعوبات شابت عودتهما إلى المنافسة بعد مونديال قطر 2022. وأقصي سان جرمان من كأس فرنسا رغم أنه يتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والسبب في ذلك يعود بشكل أساسي إلى تعثر أقرب ملاحقية وليس للأداء الذي يقدمه في المستطيل الأخضر. ومني بالهزيمة على يد رين وتعادل أمام ستاد ريمس في 2 من الجولات الأخيرة. ويترقب فريق المدرب كريستوف غالتييه تطورات الحالة البدنية لاثنين من أبرز نجومه. فقد غادر ميسي مباراة الكأس أمام مارسيليا وهو يشعر بمتاعب، وستكون مشاركته في اللقاء الأوروبي محل شك. كما أن النجم مبابي يعاني من إصابة تعرض لها أمام مونبلييه مطلع الأسبوع الماضي، واضطر لمغادرة الملعب بسببها.

وسيكون هذا اللقاء الجديد بين ميسي وبايرن ميونخ، وهو الأول منذ كابوس هزيمته مع برشلونة 2-8 على يد الفريق البافاري، هو أبرز ملامح المواجهة بالنسبة للبطل الفرنسي الذي ذاق مرارة الهزيمة أكثر من مرة في مبارياته الأخيرة أمام بايرن حيث انتهت 3 من آخر 4 مباريات بين الفريقين بانتصار ألماني لا سيما نهائي عام 2020 في لشبونة، بموسم جائحة كورونا.

ووقتها حصد البايرن اللقب بهدف كينغسلي كومان في النهائي، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي كان فيها باريس سان جرمان قريبا جدا من النجاح في دوري أبطال أوروبا.

وبعد مرور عام، ثأر الفريق الفرنسي بالتغلب على خصمه في الدور ربع النهائي بالبطولة. وقاد مبابي «بي إس جي» في ميونخ للفوز 2-3. على الرغم من أنه خسر في العودة (0-1)، فقد تمكن من التقدم

في البطولة وإقصاء البطل. ومنذ بداية النسخة الحالية من «التشامبيونز ليغ»، لم يكن فريق العاصمة الفرنسية على قدر التوقعات. لم يتمكن تصدر مجموعته واكتفى بالمركز الثاني، خلف بنفيكا. ووضعته القرعة في مواجهة صعبة أمام بايرن، الذي عزز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بالظهير جواو كانسيلو، قادما من مانشستر سيتي. وتنطلق مواجهات ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الأسبوع لكنها لن تكتمل إلا بعد شهر.

وبالإضافة إلى مباراة سان جرمان وبايرن ميونخ، تقام اليوم مباراة ميلان وتوتنهام. ويستأنف مدرب فريق اللندني أنطونيو كونتي نشاطه بعد عملية المرارة التي خضع لها في بداية الشهر.

ويعود المدرب الإيطالي، الذي سبق أن تولي تدريب إنتر، مرة أخرى إلى ميلان، حيث سيركز

على ضبط وضع توتنهام عقب مرحلة غير منتظمة، مع بعض التحسن عقب الانتصار الأخير ضد مانشستر سيتي.

