نابولي واصل انتصاراته

دوليه

واصل نابولي تحليقه في صدارة الدوري الإيطالي، بالفوز على ضيفه كريمونيزي 3-0، أول من امس، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب دييغو مارادونا، حمل الهدف الأول توقيع اللاعب خفيشا كفاراتسخيليا (22)، ثم ضاعف فيكتور أوسيمهين النتيجة (65)، واختتم الثلاثية اللاعب إليف إلماس (79).

وهذا الفوز السادس على التوالي لنابولي، ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة، مواصلا التربع على صدارة الكالتشيو بفوارق كبيرة عن منافسيه. في المقابل، تجمد رصيد كريمونيزي عند 8 نقاط، ظل بها في مؤخرة جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى استمرت استفاقة يوفنتوس الذي ضُرِبَ معنوياً نتيجة حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية اتهامه بالتلاعب المالي، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-0.

وبمشاركة الثلاثي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا والأرجنتيني أنخل دي ماريا وبانتظار الظهور الرسمي الأول للاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا، حقق يوفنتوس انتصاره الثالث توالياً، بينها الفوز على لاتسيو 1-0 في ربع نهائي مسابقة الكأس التي تشكل أمله الوحيد بانقاذ موسمه المحلي. ويأتي فوز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على فيورنتينا والذي تحقق بفضل هدف سجله الفرنسي أدريان رابيو بكرة رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من دي ماريا، قبل الاستحقاق الهام جداً بعد غد في تورينو ضد نانت الفرنسي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي «يوروبا ليغ».

وفي ظل انعدام فرصه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل إلا في حال نجح في استئناف العقوبة المفروضة عليه بحسم 15 نقطة من رصيده، يشكل الفوز بلقب «يوروبا ليغ» الأمل الوحيد ليوفنتوس بالمشاركة في المسابقة القارية الأم نظراً الى ترتيب الحالي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ورأى أليغري الذي أخرج فلاهوفيتش بعد دقائق على انطلاق الشوط الثاني ثم دي ماريا في ربع الساعة الأخير ومن بعده كييزا، في حديث لشبكة «دازون» إنه «علينا التعامل مع كل مباراة على حدة والآن بتنا على بعد نقطة من المركز السابع. من المهم جداً ألا نخطئ في حسبان النقاط التي لدينا وأن نتغاضى عن تلك التي جمعناها (44) لأن ذلك سيقلل من أهمية ما حققه هؤلاء الشبان».

وشدد على أن «يوروبا ليغ وكأس إيطاليا هما هدفانا الى جانب شق طريقنا صعوداً في الترتيب. لا يمكننا أن نفعل سوى الانتظار لمعرفة أين سيكون ترتيبنا في نهاية الموسم».

وأجاب أليغري على سؤال بشأن دخوله في جدل مع بعض المشجعين في نهاية اللقاء، قائلاً «أشعر بخيبة لأن معظم الحاضرين يساعدون الفريق لكن هناك البعض الذين رأوا أن لاعباً سيئاً بغض النظر عن أدائه ووجهوا له صافرات الاستهجان مثل مويس كين، (ماتيا) دي تشيليو أو (الأرجنتيني لياندرو) باريديس في بعض الأحيان أيضاً».

وتابع «إنهم لاعبو يوفنتوس، نحن بحاجة اليهم جميعاً. لا يعجبني أن يأتي الناس الى الملعب لتوجيه صافرات الاستهجان الى لاعب أو آخر. هذه قلة احترام. يمكنكم أن توجهوا صافرات الاستهجان عندما نكون سيئين لكن لا تفعلوا ذلك بشكل استباقي».

وواصل مونتسا نتائجه الملفتة في موسمه الأول في دوري الأضواء بفوزه على بولونيا خارج الديار 1-0. ويدين مونتسا الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، بفوزه الثامن للموسم ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثامنة توالياً في سلسلة تضمنت الفوز على يوفنتوس في تورينو 2-0 والتعادل مع إنتر 2-2، الى جوليو دوناتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 بعد تمريرة من أندريا بيتانيا. ورفع مونتسا رصيده الى 29 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف يوفنتوس ونقطة خلف أودينيزي المتعادل مع ضيفه ساسوولو بهدفين لدستيني أودوجي (بعد 25 ثانية فقط) والسلوفيني ياكا بيول (28) مقابل هدفين للبرازيلي ماتيوس هنريكي (6) والأرجنتيني نيهوين بيريس (2+45 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه). وبات مونتسا أمام بولونيا بالذات بفارق الأهداف بعد تلقي الأخير هزيمته التاسعة للموسم.

