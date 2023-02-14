ليون تفوق على لنس

دوليه

أخفق لنس في استعادة المركز الثالث من موناكو بخسارته امام مضيفه ليون 1-2 أول من امس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي. ونجح القائد ألكسندر لاكازيت في افتتاح التسجيل لليون بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من الجزائري الاصل ريان شرقي (23).

وهو الهدف الرابع عشر للاكازيت هذا الموسم، فلحق ببن يدر وديفيد الى المركز الثاني على لائحة الهدافين. وأدرك الكولومبي ديفر ماشادو التعادل بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرتغالي أنتوني لوبيش (39). وتلقى ليون ضربة قاسية مطلع الشوط الثاني بإصابة لاكازيت فترك مكانه للسويدي أمين سار (46). وسجل الجزائري الأصل ريان شرقي هدف الفوز لليون في الدقيقة 64 اثر تمريرة من ماكسنس كاكريه.

وهي الخسارة الثانية للنس في المباريات الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 46 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف موناكو الفائز على باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب 3-1 السبت.

في المقابل، حقق ليون فوزه الثاني تواليا والثالث في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والعاشر هذا الموسم، فرفع رصيده الى 35 نقطة وصعد الى المركز التاسع بفارق نقطتين أمام رينس الذي أكرم وفادة ضيفه تروا برباعية نظيفة.

من جانبه دخل ليل المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه ستراسبورغ 2-0. وحسم ليل نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر مهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و28، رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم ولحق بمهاجم موناكو وسام بن يدر في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وصعد ليل الى المركز الخامس المؤهل الى مسابقة «كونفرنس ليغ» بعدما رفع رصيده الى 41 نقطة بفوزه الثاني تواليا والثاني عشر هذا الموسم، مستغلا خسارة رين أمام مضيفه تولوز 1-3. وحذا مونبلييه حذو رينس بتغلبه على ضيفه بريست بثلاثية نظيفة. وزاد نانت محن ضيفه لوريان عندما تغلب عليه بهدف وحيد. وهو الفوز الثاني تواليا لنانت والسادس هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بفارق خمس نقاط امام مونبلييه الرابع عشر، فيما مني لوريان بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن. وتعادل أنجيه مع أوكسير 1-1.

