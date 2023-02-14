كولن هزم فرانكفورت

دوليه

تغلب كولن على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-0 أول من أمس ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الألماني. وتقدم كولن عن طريق تيمو هوبرز في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله إلياس السخيري الهدف الثاني في الدقيقة 71. وفي الدقيقة 86 سجل كولن هدفه الثالث عن طريق نجمه التونسي السخيري. ورفع كولن رصيده إلى 26 نقطة في المركز 11، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 35 نقطة في المركز السادس. وتوقف مسلسل المباريات المتتالية لآينتراخت فرانكفورت من دون هزيمة عند 9 على التوالي في جميع المسابقات، وذلك بسقوطه على أرض كولن. ودخل فرانكفورت اللقاء وهو من بين الأندية الأقوى معنويا في الدوري بعدما تجنب الهزيمة منذ 30 أكتوبر حين خسر على أرضه أمام بوروسيا دورتموند (1-2). لكن كولن الذي بدأ العام الجديد بانتصار كاسح على فيردر بريمن (7-1) قبل أن يكتفي بالتعادل في المراحل الـ3 التالية، ألحق به الهزيمة الـ5 هذا الموسم قبل 9 أيام من الموعد المنتظر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي. وفشل آ فرانكفورت بالتالي في الاستفادة من خسارة لايبزيغ أمام أونيون برلين (1-2)، للتقدم إلى المركز الرابع وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الــ 6. وفي مباراة ثانية تغلب هرتا برلين على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1. ورفع هرتا برلين رصيده إلى 17 نقطة في المركز 16، فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 26 نقطة في المركز 10. فينورد عزز صدارته عزز فينورد صدارته للدوري الهولندي، عقب فوزه على مضيفه هيرنفين 2-1، أول من امس، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الهولندي. ورفع فينورد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن ألكمار صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هيرنفين عند 27 نقطة في المركز الثامن. وتقدم فينورد عن طريق لوتشاريل غيرترويدا في الدقيقة 22، قبل أن يضيف سانتياغو خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 75 سجل هيرنفين هدفه الوحيد عبر سيب فان أوتيل.