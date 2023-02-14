سيتي يضغط على أرسنال

دوليه

حقق مانشستر سيتي فوزا سلسا على ضيفه أستون فيلا 3-1أول من امس، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنكليزي التي شهدت دخول مان يونايتد إلى الصراع على اللقب بفوزه على ليدز 2-0. في المباراة الاولى أحرز أهداف سيتي كل من رودري (4) وإلكاي غوندوغان (39) ورياض محرز (45+1 من ركلة جزاء)، فيما سجل أولي واتكينز هدف فيلا الوحيد (61).

بذلك استعاد مانشستر سيتي المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر آرسنال إلى 3 نقاط، ومتقدما بفارق نقطتين أمام مان يونايتد صاحب المركز الثالث، فيما استقر رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم مانشستر سيتي سريعا بهدف في الدقيقة الرابعة، عندما ركض رودري ليلحق بعرضية مميزة من محرز، ليدك الكرة برأسه في الزاوية السفلى اليسرى لمرمى أستون فيلا.

وتمكن مانشستر سيتي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 39، عندما قابل غوندوغان عرضية سريعة زاحفة من هالاند، بلمسة واحدة من مسافة قريبة داخل المرمى. واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي، بعد تعرض غريليش للعرقلة من رامزي، ونفذ محرز الركلة بنجاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبين الشوطين، استبدل بيب جوارديولا مدرب مان سيتي، هالاند ودياز، وأشرك مكانهما جوليان ألفاريز ومانويل أكانغي، وتألق الحارس مارتينيز في إنقاذ تسديدة زاحفة من رودري، إثر تمريرة من ألفاريز في الدقيقة 48. وفقد مانشستر سيتي الكرة في منتصف الملعب، لتصل إلى دوغلاس لويز، الذي مرر كرة إلى المنفرد واتكينز، ليضع الأخير الكرة بعيدا عن متناول الحارس إيدرسون، مقلصا الفارق في الدقيقة 61.

وفي المباراة الثانية دخل مان يونايتد في قلب الصراع على لقب غائب عن خزائنه منذ 2013 وموسمه الأخير بقيادة المدرب الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، وذلك بعودته من ملعب ليدز يونايتد بالفوز 2-0. وبعد أربعة أيام على إهداره نقطتين على أرضه بالتعادل مع ليدز 2-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة، عانى يونايتد لحصد النقاط الثلاث لكنه نجح في النهاية في الخروج منتصراً قبل سفره الى إسبانيا لمواجهة برشلونة بعد غد في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ».

ويتبادل الفريقان الفرص من دون توفيق أمام المرمى حتى الدقيقة 80 حين خطف راشفورد هدف التقدم ليونايتد برأسية رائعة بعد عرضية من لوك شو، رافعاً رصيده الى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم. وتحرر يونايتد بعد هذا الهدف وعزز بالثاني عبر البديل الأرجنتيني-الإسباني الشاب أليخاندرو غارناشو الذي وصلته الكرة من فيخهورست، فتقدم ابن الـ18 ربيعاً بها وتوغل في المنطقة قبل أن يسددها بعيداً عن متناول ميسلييه (85)، مسجلاً هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم والثالث في 25 مباراة ضمن جميع المسابقات.

