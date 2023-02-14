هدف هازارد بـ 21 مليوناً

دوليه

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد يواصل مسيرته السيئة منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2019 قادماً من تشلسي. وأوضحت الصحيفة أن هازارد تعرض للإصابة رقم 18 منذ وصوله إلى سانتياغو برنابيو، مشيرة إلى أنه غاب عن المشاركة في 75 مباراة مع الفريق.

وأضافت أن الدولي البلجيكي يعيش لحظات من الانهيار الحزينة بعد فترة من الإبداع والتألق مع «البلوز». وتابعت أن اللاعب الذي انضم إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون جنيه إسترليني أثبت أنه صفقة كارثية بكل المقاييس رغم أنه كان يعتبر من أحد أفضل اللاعبين في العالم. وأشارت إلى أن لاعب الوسط البلجيكي خاض 3 مباريات فقط في «الليغا» بالموسم الحالي، بينما من المقرر أن يغيب مجدداً بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وبينت أن هازارد أحرز 7 أهداف مع ريال، ما يعني أن تكلفة الهدف الواحد تبلغ 21 مليون جنيه إسترليني، لافتة إلى أن اللاعب البلجيكي خاض 6 مباريات فقط بشكل كامل مع «الميرنغي» منذ موسم 2019-2020، بينما لعب في المتوسط 22 مباراة في المواسم الثلاثة، بعدما بلغ متوسط خوضه للمباريات 50 مباراة مع تشلسي في 7 مواسم.

