5 محترفين أوروبيين في دوري الهوكي على الجليد

دوليه

أكد رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي سعي النادي لتطوير كافة ألعابه الشتوية الخمس التي يشرف عليها وتطوير منشآت النادي بما يخدم الشباب الرياضي الممارس لهذه الالعاب الأولمبية.

واعلن العجمي في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس في مقر النادي بمنطقة بيان انه تم انضمام خمسة لاعبين محترفين في لعبة الهوكي على الجليد للمشاركة مع الاندية الكويتية في منافسات الدوري لرفع مستوى البطولة.

وقال ان هؤلاء اللاعبين وهم اثنان من روسيا وواحد من كل من بيلاروسيا والتشيك وصربيا سيشاركون زملاءهم الكويتيين في الاندية الخمسة بواقع لاعب لكل فريق، مشيرا الى ان جميعهم من لاعبي الدرجة الأولى في بطولات بلادهم المحلية. واعتبر ان تأثير تواجد هؤلاء اللاعبين وهم من ذوي المستويات العالية بالدوري سيكون إيجابيا في رفع مستوى نظرائهم الكويتيين من خلال منحهم خبرات مهمة بالمباريات لا سيما ان لاعبي «أزرق الهوكي» تنتظرهم مشاركة مهمة وهي كأس العالم للعبة للمستوى الرابع في منغوليا أواخر مارس المقبل. وأشار الى ان النادي بصدد انشاء صالة ثانية بالنادي لاستيعاب الاعداد المتزايدة من اللاعبين لممارسة الالعاب الشتوية، مثمنا دعم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، كما أشاد بدور الهيئة العامة للرياضة في دعم النادي. وذكر ان النادي حريص ايضا على رفع مستويات لاعبيه في العابه الاخرى وهي «الفيغر والكيرلنج والسبيد والسكي» من خلال اقامة بطولات محلية واشراكهم بالبطولات الخارجية. ولفت الى ان النادي يدعم ايضا كوادره التحكيمية والفنية، معلنا اختيار الحكم الدولي عبدالله الزيدان في لعبة الهوكي على الجليد لادارة مباريات كأس العالم للشباب المقررة اقامتها مارس المقبل وهو أول حكم كويتي يدير مباريات بهذا المستوى. من جانبه أكد اللاعب الروسي أنطون تسبيين ان تجربته وهي الاولى في الدول العربية والخليجية تعد أمرا مميزا له للتعرف على مستوى اللعبة بالكويت مبديا اعجابه بمستوى اللاعبين الكويتيين وجديتهم وشغفهم باللعبة من خلال حرصهم على التدريبات. وذكر ان النادي يملك صالة تزلج مميزة لاقامة المباريات متطلعا وزملاؤه لبدء المشاركة بالمباريات اعتبارا من اليوم في ظل اهتمام كبير من مسؤولي النادي للارتقاء باللعبة.

