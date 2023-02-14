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إيقاف فرانكيس ودحل مباراتين.. وهرنانديز والحيدري مباراة

زيد خلف
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الثلاثاء 14 فبراير 2023

أفاد مصدر في اتحاد كرة اليد أن مجلس إدارة الاتحاد قرر ايقاف محترف الكويت القطري - الكوبي فرانكيس مارزو ولاعب كاظمة مبارك دحل مباراتين، كما أوقف لاعب الأبيض الكوبي انخيل هرنانديز ولاعب كاظمة سعد الحيدري مباراة واحدة على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريقين في الجولة الماضية من بطولة الدوري. وحدث احتكاك خلال المباراة بين فرانكيس مع أحمد مراد قبل أن يتدخل لاعب كاظمة الآخر مبارك دحل ليشتبك مع فرانكس في مشهد تخلله اللكم والشد والركل قبل ان ينتقل التشابك بين هرنانديز والحيدري ويختلط بعدها الحابل بالنابل.


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