الكويت يخشى مفاجآت الفحيحيل

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يتواجه الكويت مع الفحيحيل في 04:45 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي، فيما يلتقي كاظمة مع السالمية عند 07:15 مساء على ستاد الصداقة والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث الأبيض صاحب مركز الصدارة برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه العربي (22 نقطة)، عن مواصلة التقدم في البطولة، والابتعاد أكثر في قمة الترتيب، حال تعثر العربي الذي يحل غداً ضيفاً على الجهراء، لكن مهمة الكويت القادم من انتصار صعب على الساحل 2 – 1 في الجولة الماضية لن تكون سهلة أمام الفحيحيل صاحب المركز السابع والذي يحقق نتائج جيدة في بطولة الدوري، إذ خرج في الجولة الماضية بنقطة من السالمية بعد التعادل معه 2 – 2 ، وقبلها حقق انتصاراً عريضاً على النصر بنتيجة 4 – 1.

ويستعيد الأبيض خدمات محترفه المغربي المهدي برحمة الذي غاب في الجولة الماضية بسبب الإيقاف، فيما يفتقد الفريق جهود مهاجمه التونسي ياسين الخنيسي بسبب الإصابة، لكن تبقى الخيارات كثيرة أمام المدرب البحريني علي عاشور الذي يعتمد على مجموعة مميزة من المحترفين واللاعبين المحليين بوجود يوسف ناصر وياسين عامري في خط المقدمة، وفي الوسط يبرز أحمد الظفيري ومحمد مرهون وطلال الفاضل، وفي الخط الخلفي يعتمد المدرب كثيراً على جهود فهد الهاجري وعلي حسين وبلال عيفة.

في المقابل، يتطلع الفحيحيل تحت قيادة مدربه السوري فراس الخطيب إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتسجيل مفاجأة في انطلاق الجولة على حساب الفريق المتصدر. ويعتمد الخطيب على جهود لاعبيه جوليو سيزار ونايف حميد ومحمد نعيم ولويز فرناندو وفواز الرشيدي وأحمد غازي وفيتورا داسيلفا، ويعقوب الطراروة الذي سيكون أحد الخيارات الأساسية في حال تعذر مشاركة محترفه المميز يوسف بن سودة الذي شكى من إصابة في المباراة الأخيرة.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع كاظمة صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة لتعويض خسارته الثقيلة أمام النصر 1 – 4 وتسجيل نتيجة إيجابية على حساب السالمية الذي اكتفى بنقطة من الفحيحيل في الجولة الماضية.

وظهر البرتقالي بصورة متواضعة رغم امتلاكه أبرز اللاعبين المحليين مثل شبيب الخالدي وحمد حربي وعمر الحبيتر وناصر فرج إلى جانب المحترفين الأردني أحمد عرسان والإسباني جاي ديمبلي والسويدي ميشيل ميلاد المطالبين اليوم ببذل أقصى جهد مع العائد من الإيقاف الجزائري عماد الدين عزي لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي البرتقالي في دائرة الصراع على اللقب. في المقابل يتطلع السالمية الذي يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة إلى الاقتراب أكثر من مراكز القمة، وينتظر المدرب محمد إبراهيم من لاعبيه أن يقدموا أفضل ما لديهم على أمل العودة لدائرة الانتصارات واكتساب ثقة الإدارة وأنصار الفريق. وتزخر صفوف السالمية بعدد من اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على صنع الفارق مثل مبارك الفنيني وفواز عايض.

