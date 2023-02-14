«التنس» اختتم دورة الدراسات الدولية للمدربين

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اختتم اتحاد التنس أول من أمس دورة الدراسات الدولية للمدربين للمستوى الأول والتي انطلقت في بداية الشهر الحالي تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وذلك في مقر الاتحاد الكويتي بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وشارك فيها 20 دارساً ودارسة من الكويت ومن بعض دول منطقة غرب آسيا كالسعودية وقطر والبحرين والعراق، فيما حاضر في الدورة مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن منطقة غرب ووسط آسيا أمير برغي وساعده من الكويت د.عبد الله عبد العزيز منسق الدورة .وقبل توزيع الشهادات على الدارسين الذين اجتازوا الدورة تحدث الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحاد الكويتي للتنس ورحب بالمحاضرين أمير برغي ود. عبد الله عبد العزيز، كما رحب بالدارسين والدارسات من داخل الكويت وخارجها وشكرهم على اهتمامهم وحرصهم على الحضور، وهنأهم باجتياز الدورة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا قد استفادوا من هذه الدورة لتحقيق المزيد من التطور على مستوى اللعبة.

بدوره، شكر أمير برغي رئيس الاتحاد الشيخ أحمد الجابر وأمين السر العام فالح العتيبي على كل ما قدماه من دعم لإنجاح الدورة، كما شكر زميله المحاضر الكويتي د.عبد الله عبد العزيز على جهوده التي بذلها خلال الدورة، وتمنى التوفيق لجميع الناجحين.

