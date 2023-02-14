المحترفون الخمسة مستمرون

محلية

أبقى اتحاد الكرة على المحترفين الخمسة للموسم المقبل 2023 - 2024 تماشيا مع استراتيجية ورؤية الاتحاد 2030. وقال نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية هايف المطيري في بيان ان هذا القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الفنية الذي يستهدف الارتقاء بمستوى المسابقات المحلية وزيادة حدة التنافس، مؤكدا ان اللجنة ستدرس كل التصورات المطروحة والمناسبة بشأن عدد المحترفين الأمثل في المواسم المقبلة. وأضاف المطيري ان اللجنة التنفيذية أبدت «ارتياحها الشديد للمستويات العالية والتنافس بين الأندية سواء في مسابقة دوري زين الممتاز أو الدرجة الأولى في الموسم الحالي»، مبينا ان الابقاء على المحترفين الخمسة هو «الخيار المثالي» في الوقت الحالي لمساعدة الأندية على الظهور بمستوى افضل إلى جانب اتاحة الفرصة للاعبين المحليين للاحتكاك باسماء مميزة من اللاعبين الأجانب. وكشف أن اللجنة التنفيذية قررت أيضا تعيين اللاعب الدولي السابق جراح العتيقي بمنصب مدير المنتخب الاولمبي ويوسف الفضلي اداريا للمنتخب الاول.

