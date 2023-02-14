سلطان مع العربي حتى 2026

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جدد النادي العربي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم سلطان العنزي لمدة 3 مواسم مقبلة تنتهي في العام 2026. وكان العربي ضم العنزي في صفقة انتقال حر في اغسطس 2021 وقدم مستويات مميزة ونجح في تحقيق 3 ألقاب مع الأخضر وهي كأس ولي العهد في مناسبتين وكأس السوبر مرة. من جانب آخر أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها طارق بوعبطة المحترف الجزائري بصفوف الأخضر عن تعرضه لشد بالعضلة الخلفية، وسيحتاج للراحة لمدة 5 أيام فقط، على أن يكون جاهزاً للمشاركة بعد ذلك. وبذلك تأكد غياب بوعبطة عن مواجهة العربي والجهراء في الجولة الرابعة عشرة من دوري زين الممتاز المقررة غداً على أن تم تجهيزه لمواجهة العربي والساحل التي ستقام على ستاد صباح السالم بتاريخ 20 فبراير الحالي. وكان بوعبطة تعرض للاصابة بمواجهة السالمية في نهائي كأس ولي العهد وغاب عن صفوف الأخضر أمام التضامن يوم الجمعة الماضي.

