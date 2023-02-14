منافسات «البادل والطائرة» تتواصل في «ألعاب التعليم العالي»

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تشهد دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي اليوم الجولة الثانية من مسابقة الكرة الطائرة للسيدات حيث يلتقي كلية بوكسهل مع كلية الكويت التقنية وجامعة الكويت مع الجامعة الاميركية ضمن المجموعة الثانية.من جانب آخر، ضرب فريق كلية القانون موعداً مع جامعة الخليج في دور الثمانية من مسابقة البادل للرجال بعد فوز «القانون» على أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية و«الخليج» على الجامعة الاسترالية، وفي باقي المباريات يتواجه فريق الجامعة الاميركية في الكويت مع الجامعة الدولية للعلوم التي نجحت في تجاوز كلية الجونكوين، ونجح فريق كلية الكويت التقنية في تخطي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ليلتقي الجامعة الاميركية الدولية، كما يلتقي فريق الجامعة العربية المفتوحة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . من جانبه اكد فهد الخليفة نائب رئيس اللجنة العليا للدورة للشؤون الادارية ان منافسات الدور التمهيدي الاول للبادل شهد منافسات قوية من اللاعبين خاصة ان هناك مباريات حسمت في الاشواط الترجيحية بعد التعادل في الاشواط، وقال: «دور الثمانية والدور نصف النهائي من المتوقع ان ترتفع المنافسة خاصة ان الجامعة العربية المفتوحة والتطبيقي جنبتهم القرعة من خوض مواجهات الدور التمهيدي ونفس الامر بالنسبة للجامعة الاميركية في الكويت». وبين الخليفة ان النسخة الثانية للدورة تلقى كل الدعم من قبل مجلس ادارة الاتحاد المدرسي برئاسة فيصل المقصيد رئيس اللجنة العليا الذي طالب اعضاء اللجان الفنية بتوفير كل الامور التي تسهم في ارتفاع مستوى اللاعبين الفني والبدني.

