إعداد مكثف للاعبي «الطموح» لـ «ألعاب برلين»

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ذكرت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية رحاب بورسلي أن القائمين على النادي يسعون لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع في كل قطاعاته ومنها الرياضية والاجتماعية والتعليمية. جاء ذلك في تصريح أدلت به بورسلي لوكالة «كونا» على هامش ملتقى «ادمجونا معاكم» للرياضات الموحدة التي نظمها الاولمبياد الخاص الكويتي بمشاركة نادي الطموح والجيش الأميركي ورابطة خريجي برامج التبادل الثقافي الأميركي. وأشارت بورسلي إلى تجهيز رياضيي نادي الطموح بشكل يومي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين يونيو المقبل إضافة إلى مشاركة تتعلق بتأهيل الشباب في مجال القيادة ضمن لجنة المناصرة الذاتية التي ستقام بمدينة الاسكندرية في شهر مارس المقبل. من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة الاولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي إن «من أهم أهدافنا إشراك الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة مع أقرانهم من الاصحاء لا سيما بالشأن الرياضي لما فيه من أثر على تحسين حالاتهم وإبراز دورهم الفاعل بالمجتمع». وأضافت الزواوي إن الملتقى يأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية مع مشاركة ممثلي الجيش الأميركي بهذه المناسبة التي تعد بادرة تترجم عمق العلاقات بين البلدين. بدوره أشاد قائد الكتيبة 28 في المشاة الأميركي اللواء مارك ماكرون باهتمام الكويت اللافت بالأشخاص ذوي الإعاقات عبر إدماجهم في وسائل مختلفة وأبرزها بالشأن الرياضي، معربا عن سعادته بالمشاركة ضمن الملتقى لممارسة الرياضة معهم «لا سيما أن بعضهم خاض تجارب دولية وحقق انتصارات مهمة فيها».

من جانبه قال رئيس رابطة خريجي برامج التبادل الثقافي الأميركي «اوسكا» فرع الكويت حمد السعد إن الرابطة بصدد توقيع اتفاقية مع نادي الطموح تهدف إلى المزيد من التعاون والاشتراك في فعاليات مستقبلية بمختلف المجالات، كاشفا عن فعالية كبرى في مارس المقبل تضم خريجي برامج التبادل الثقافي الاميركي واصدقاء الرابطة بالتنسيق مع السفارة الاميركية بالكويت.

