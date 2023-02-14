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السالمية وكاظمة يواجهان العربي والقرين في «اليد»

زيد خلف
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الثلاثاء 14 فبراير 2023

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بلقائي كاظمة مع القرين في 05:00 مساء، والعربي مع السالمية في 07:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. في المباراة الاولى يسعى كاظمة السابع بـ 8 نقاط إلى تعويض خسارته في المباراة الماضية امام الكويت وتحقيق الفوز على القرين الأخير بنقطتين. ويبدو البرتقالي الذي يغيب عنه 3 من لاعبيه بسبب الايقاف إثر مشاركتهم في احداث الشغب التي رافقت لقاء الكويت الجولة الماضية، أقرب إلى الفوز قياسا على مستوى الطرفين في البطولة. من جانبه يطمح القرين إلى استغلال غياب عناصر خصمه وتحقيق نتيجة إيجابية.
وفي المباراة الثانية يريد السالمية الثالث بـ 14 نقطة العودة إلى سكة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام العربي الخامس بـ 12 نقطة والذي يسعى من جانبه إلى الفوز والتقدم إلى المركز الثالث.


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