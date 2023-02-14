«سلة كاظمة» ضم الماجري

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تعاقد كاظمة مع لاعب كرة السلة التونسي صالح الماجري لتدعيم صفوف الفريق في منافسات دور الستة من دوري كرة السلة. ويعتبر النجم التونسي الشهير اضافة هامة للبرتقالي الساعي إلى المنافسة على اللقب والذي استغنى عن محترفيه الاميركيين كيفين ميرفي وريكي بعد نهاية الدور التمهيدي من البطولة. وكان المجري شارك في صفوف الجهراء في الموسمين الحالي والماضي وقدم مع الفريق مستويات متميزة قبل أن ينهي تعاقده بسبب ظروف خاصة. واستغل البرتقالي الفرصة ليسارع إلى التعاقد مع الماجري الذي يتميز بالطول الفارع والمهارة تحت السلة.

وسبق للماجري أن خاض العديد من التجارب منها المشاركة في دوري المحترفين الاميركي واللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى الاحتراف بعدد من الأندية العربية.

ويفاوض كاظمة حالياً عدد من المحترفين الأميركان لضم أحدهم لصفوف الفريق خلال الأيام المقبلة. وكان البرتقال بلغ دور الستة إلى جانب أندية الكويت والقادسية والجهراء والقرين والصليبخات إذ ستنطلق منافسات الدور الثاني في 28 فبراير الحالي وهي ستلعب دوري من قسمين على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي للمنافسة على اللقب.

