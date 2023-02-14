صدارة كويتية في «رماية الشرطة العربية»

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تصدر المنتخب الكويتي منافسات اليوم الأول لبطولة اتحادات الشرطة الرياضية العربية للرماية العملية التي انطلقت أول من أمس بمشاركة اكثر من 60 راميا من 17 دولة عربية وتستمر منافساتها لمدة يومين.وتمكن منتخب الكويت المكون من الرماة علي الكندري وعمر الانصاري ومحمد العازمي من تحقيق أفضل النتائج في أول مسابقتين للبطولة التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي بميدان الاتحاد بمنطقة صبحان. وجاء منتخب الامارات ثانيا والسعودية ثالثا في اليوم الاول.واشاد رئيس الاتحاد العربي الرياضي للشرطة القطري العميد خالد العطية في تصريح صحافي على هامش حضوره للمنافسات بتنظيم اللجنة المنظمة الكويتية للبطولة من كافة الجوانب في ظل امتلاك اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي لكوادر ادارية وفنية متميزة. وقال العطية إن هذه الاستضافة الكويتية للبطولة التي تشهد مشاركة قياسية من الاتحادات العربية تأتي استكمالا للبطولات المهمة التي تقام بالكويت بعد تنظيمها لبطولة خليجية بالكويت العام الماضي، مشيرا إلى ان الاتحاد العربي سيسعى لتنظيم المزيد من البطولات العربية الشرطية في الفترة المقبلة. وثمن دعم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس للبطولة ما أسهم بنجاحها بدليل هذه المشاركة الكبيرة للبطولة من قبل الاتحادات العربية.

