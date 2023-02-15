القطرية- البحرينية تبحث إنهاء الملفات العالقة

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الرياض- الوكالات: عقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالعاصمة السعودية الرياض. وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ووكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» في بيانين متزامنين أن «الوفد القطري في الاجتماع، ترأسه د.أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد مملكة البحرين، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية».

وبحسب الوكالة القطرية ووكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» فقد «أكد الجانبان خلال الاجتماع أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته».

وأضافت وكالة الأنباء البحرينية أنه «جرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين الشقيقين، وفقاً لما تضمنه بيان «العلا» الصادر عن قمة «العلا» التي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في يناير 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار»، كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي الشهر الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد ولي العهد البحريني خلال الاتصال، على ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية، معربا عن أهمية العمل على حل جميع القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين، ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.

