مجموعة عمل عربية - أوروبية لـ«إحياء السلام»

عربيات ودوليات

بروكسل- الوكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية تأسيس مجموعة عمل مشتركة من أجل إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقاء في بروكسل جمع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء قال بوريل إنه «بحث مع المسؤولين العرب سبل إحياء السلام في الشرق الأوسط». كما ندد بوريل بقرار الحكومة الإسرائيلية «شرعنة» بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن مجموعة العمل المشتركة ستركز على إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدوره أعرب وزير الخارجية السعودي عن اعتقاده بأهمية مواصلة التركيز على خريطة الطريق المؤدية إلى السلام. كما شدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة إيجاد سبل لإحياء مبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين على حدود 1967. ويأتي الاجتماع العربي الأوروبي بعد منح «إسرائيل» تصريحاً بأثر رجعي، يوم الأحد الماضي، لـ9 بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعارض التصريح الذي منحته «إسرائيل» بأثر رجعي لبؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية. وأضاف بلينكن في بيان «نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات».

وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية بشكل كامل عام 2013، نتيجة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيطان في الضفة الغربية وفشل جهود الرباعية الدولية في تحقيق أي اختراق بالوساطة للتوصل إلى سلام شامل. وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدّته خلال العام الحالي باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وسط تصاعد العمليات الفدائية ضد المستوطنين الإسرائيليين.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر بالضفة الغربية لا يعترف بها القانون الدولي، وسط أكثر من 2.8 مليون فلسطيني. وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية أن السفارة الأميركية في إسرائيل قد طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو توضيحات بشأن شرعنة البؤر استيطانية. وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية كانت قد أبلغت حكومة نتنياهو رفضها إضفاء أي شرعية على هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية.

