«الناتو»: روسيا بدأت «الهجوم الكبير» ضد أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ من أن الهجوم الروسي «الكبير» الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ بالفعل بعد عام تقريبا من بدء الحرب. وأضاف ينس ستولتنبرغ، امس للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لـ«الناتو» إن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأسلحة التي تحتاجها «لكسب هذه الحرب». وأضاف أن قرار الحلفاء في «الناتو» بشأن إرسال طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا «ليس القضية الأكثر إلحاحًا» في الوقت الحالي. وأكد ستولتنبرغ «لقد تطور نوع الدعم وهذا جزء من المشاورات الجارية بين الحلفاء داخل الحلف وفي مجموعة دعم أوكرانيا وسيستمر». وأوضح «لأننا نعلم الحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لتكون قادرة على استعادة الأراضي وتحرير الأراضي والفوز في هذه الحرب والانتصار كدولة مستقلة وذات سيادة». وفيما يتعلق بالأسلحة، أكد الأمين العام للحلف أهمية مناقشة أنواع الأنظمة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا وأن تكون جميع تلك الأنظمة «تعمل كما ينبغي». من جهته قال وزير الدفاع الأميركي خلال كلمته في اجتماع حلف «الناتو» إن روسيا تراهن على انقسام الناتو والأسابيع المقبلة حاسمة مضيفا بأن الغرب عليه مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا إلى أبعد مدى. ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها. كما حذّر ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف. من جهته، شدّد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الموجود في بروكسل، في رسالة عبر حسابه على «تويتر»، على الحاجة لتأمين مخزونات كافية من الذخيرة وصيانة المعدّات وحماية الأجواء الأوكرانية وتعزيز «حلف الدبابات». وقال ستولتنبرغ إنها «حرب استنزاف ومعركة لوجستية»، مضيفاً أنّ الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين لا يستعدّ للسلام. إنه يستعدّ لعدوان جديد وهجمات جديدة. لذلك، يجب أن نواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للنصر».